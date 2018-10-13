Schwarzenegger: 'Passei por cima da linha várias vezes com mulheres'

Em uma entrevista divulgada na terça, 9, na Men's Health, o ator e ex-governador republicano da Califórnia diz que ele foi o "primeiro a pedir desculpas". Arnold Schwarzenegger diz que se sente mal com isso e pede desculpas.
Schwarzenegger foi acusado de má conduta sexual quando concorreu a governador em 2003 e negou as acusações. Ele diz que é por isso que houve cursos de assédio sexual quando ele se tornou governador para se certificar de que ninguém, incluindo ele próprio, cometesse esse erro.
Schwarzenegger diz que chamar os oponentes políticos de "menininhas" foi míope, apesar de ter improvisado na época.
Ele diz que não mudou sua visão de masculinidade. Ele diz que sua mãe era a mulher pela qual ele era o mais apaixonado. (AP)