Sargento do exército é eleito Mister Brasil CNB 2019

O mister Brasil CNB 2019, Ítalo Cerqueira, que é sargento do Exército Crédito: Taís Abel/LV Assessoria

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Ítalo recebeu a faixa do paulista Samuel Costa, de 25 anos, campeão da edição do ano passado. Neste ano, o Mister Santa Catarina, Luan Antonelli, de 30 anos, ficou em segundo lugar e o Mister Baixada Santista, Matheus Giora, de 31 anos, levou o terceiro lugar do pódio.

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O paraibano é o primeiro negro da história do Mister Brasil CNB a alcançar o título máximo da beleza masculina brasileira. O bonitão representará o país no Mister Supranational, em dezembro, na Polônia.

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