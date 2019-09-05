Sargento do exército é eleito Mister Brasil CNB 2019

O Mister Brasil CNB 2019 foi definido na noite desta quarta-feira (4) e o título ficou com Ítalo Cerqueira, de 27 anos, sargento do Exército e representante da Paraíba. O concurso foi realizado em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e contou com a presença da Miss Brasil Mundo 2019, Elis Miele, que foi a representante do Espírito Santo no certame da beleza.
Ítalo recebeu a faixa do paulista Samuel Costa, de 25 anos, campeão da edição do ano passado. Neste ano, o Mister Santa Catarina, Luan Antonelli, de 30 anos, ficou em segundo lugar e o Mister Baixada Santista, Matheus Giora, de 31 anos, levou o terceiro lugar do pódio.
O paraibano é o primeiro negro da história do Mister Brasil CNB a alcançar o título máximo da beleza masculina brasileira. O bonitão representará o país no Mister Supranational, em dezembro, na Polônia.
"Estou muito feliz com essa conquista, é uma honra representar o Nordeste e o Brasil no Mister Supranational", declarou ele, em entrevista à revista Quem, assim que foi anunciado vencedor do concurso.