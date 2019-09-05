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Primeiro negro da história

Sargento do exército é eleito Mister Brasil CNB 2019

Ítalo é o primeiro negro da história do Mister Brasil CNB a alcançar o título máximo da beleza masculina; o militar representará o país na etapa internacional do concurso em dezembro, na Polônia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2019 às 05:55

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 05:55

O mister Brasil CNB 2019, Ítalo Cerqueira, que é sargento do Exército Crédito: Taís Abel/LV Assessoria
O Mister Brasil CNB 2019 foi definido na noite desta quarta-feira (4) e o título ficou com Ítalo Cerqueira, de 27 anos, sargento do Exército e representante da Paraíba. O concurso foi realizado em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e contou com a presença da Miss Brasil Mundo 2019, Elis Miele, que foi a representante do Espírito Santo no certame da beleza
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Crédito: Reprodução/Instagram
Ítalo recebeu a faixa do paulista Samuel Costa, de 25 anos, campeão da edição do ano passado. Neste ano, o Mister Santa Catarina, Luan Antonelli, de 30 anos, ficou em segundo lugar e o Mister Baixada Santista, Matheus Giora, de 31 anos, levou o terceiro lugar do pódio. 
Crédito: Reprodução/Instagram
Crédito: Reprodução/Instagram
O paraibano é o primeiro negro da história do Mister Brasil CNB a alcançar o título máximo da beleza masculina brasileira. O bonitão representará o país no Mister Supranational, em dezembro, na Polônia
Crédito: Reprodução/Instagram
"Estou muito feliz com essa conquista, é uma honra representar o Nordeste e o Brasil no Mister Supranational", declarou ele, em entrevista à revista Quem, assim que foi anunciado vencedor do concurso. 

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