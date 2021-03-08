Sarah é defendida por Thiago Gagliasso após dizer que gosta de Bolsonaro

Bolsonarista assumido, o ator Thiago Gagliasso, 31, saiu em defesa de Sarah após a sister dizer que gosta do presidente Jair Bolsonaro no BBB 21 e perder seguidores por isso.
No Twitter, o artista declarou seu apoio. "Deixa a Sarah em paz, seus imundos! Julguem a conduta dela dentro do programa e nas regras", disparou. Em outra declaração, Thiago disse torcer para que ela vença e cale a boca de "infelizes".
O ator ainda reclamou de uma parte da classe artística que não teria prestado contas à Lei Rouanet e afirmou que quem julga o comentário da sister deveria se preocupar com quantas doses de vacina daria para comprar com o que ele chamou de "rombo" na Lei Rouanet.
"Cancelar a Sarah Mito por votar no Presida é mole, quero ver prestar contas", emendou. No Instagram, Gagliasso fez uma postagem com a foto de Sarah e ratificou seu apoio a ela.
"Os ignorantes que ficam o dia inteiro votando, cancelando e vivendo em função disso devem te 'cancelar', mas relaxa que pessoas inteligentes como você e com caráter certamente devem ter valores que não estão à venda."
Em outra publicação, atacou Felipe Neto que pedia o fim do cancelamento. "Vivemos uma ditadura? Fascismo? Eu sei que boa parte das pessoas que admiram a Sarah não vão parar a vida para organizar mutirão. A doença dessa gente é tão surreal que vão falar que ela foi eliminada por causa do presidente, como se realmente o brasileiro que sofre com o desemprego tivesse tempo para ficar em casa fazendo isso."