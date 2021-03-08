Sarah é defendida por Thiago Gagliasso após dizer que gosta de Bolsonaro

Sarah no BBB Crédito: Reprodução/ Instagram

Bolsonarista assumido, o ator Thiago Gagliasso, 31, saiu em defesa de Sarah após a sister dizer que gosta do presidente Jair Bolsonaro no BBB 21 e perder seguidores por isso.

No Twitter, o artista declarou seu apoio. "Deixa a Sarah em paz, seus imundos! Julguem a conduta dela dentro do programa e nas regras", disparou. Em outra declaração, Thiago disse torcer para que ela vença e cale a boca de "infelizes".

Deixa a Sarah em paz seus imundos! Julguem a conduta dela dentro do programa e nas regras! — Thiago Gagliasso (@thigagliasso) March 6, 2021

O ator ainda reclamou de uma parte da classe artística que não teria prestado contas à Lei Rouanet e afirmou que quem julga o comentário da sister deveria se preocupar com quantas doses de vacina daria para comprar com o que ele chamou de "rombo" na Lei Rouanet.

Vocês deveriam se preocupar com quantas doses de vacina daria pra comprar com o dinheiro do ROMBO que muitos dessa classe “artistica” imunda não prestou conta até hoje pra Cultura! 4 bilhões p lembrar a vocês! — Thiago Gagliasso (@thigagliasso) March 6, 2021

"Cancelar a Sarah Mito por votar no Presida é mole, quero ver prestar contas", emendou. No Instagram, Gagliasso fez uma postagem com a foto de Sarah e ratificou seu apoio a ela.

Cancelar a Sarah Mito pq votou no Presida é MOLE, quero ver prestar contas na Rouanet! @mfriasoficial #Bolsosarah #prestacaodecontasrouanet — Thiago Gagliasso (@thigagliasso) March 6, 2021

"Os ignorantes que ficam o dia inteiro votando, cancelando e vivendo em função disso devem te 'cancelar', mas relaxa que pessoas inteligentes como você e com caráter certamente devem ter valores que não estão à venda."