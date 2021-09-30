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'São 9 anos de saudade', diz filho de Hebe Camargo sobre morte da mãe

Apresentadora morreu aos 83 anos, após lutar contra um câncer

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 12:40

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 set 2021 às 12:40
Marcello Camargo e a mãe, a apresentadora Hebe Camargo
Marcello Camargo e a mãe, a apresentadora Hebe Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @marcellocamargo
Marcello Camargo lamenta os 9 anos sem a mãe. Hebe Camargo morreu em 2012, aos 83 anos, após lutar contra um câncer. Ela chegou a assinar contrato para voltar ao SBT na semana em que morreu. Antes, ela apresentava um programa RedeTV!.
"Tem tudo para ser uma data triste, que a gente lembra, a saudade que é eterna, né? Ficaria meio cabisbaixo, deprimido, mas é tudo o que ela não queria! Hebe Camargo é sobre celebrar a vida", declarou Marcello em entrevista para a revista Caras.
O filho de Hebe também fala da saudade que sente: "São 9 anos de saudade, mas ela está aí, viva... não podemos ficar tristes e chorar".
Marcello Camargo conta que a relação com a mãe sempre foi muito boa. "Era uma alegria, a gente se abraçava e se beijava o tempo todo! Uma coisa muito importante é que a gente se declarava o tempo todo, então isso acalenta um pouco. Eu digo sempre para as pessoas ‘exponham seus sentimentos, verbalizem’, porque é muito importante", concluiu, afirmando que as pessoas precisam dizer mais sobre o que sentem para aqueles que amam.

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