'São 9 anos de saudade', diz filho de Hebe Camargo sobre morte da mãe

Marcello Camargo e a mãe, a apresentadora Hebe Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @marcellocamargo

Marcello Camargo lamenta os 9 anos sem a mãe. Hebe Camargo morreu em 2012, aos 83 anos, após lutar contra um câncer. Ela chegou a assinar contrato para voltar ao SBT na semana em que morreu. Antes, ela apresentava um programa RedeTV!.

"Tem tudo para ser uma data triste, que a gente lembra, a saudade que é eterna, né? Ficaria meio cabisbaixo, deprimido, mas é tudo o que ela não queria! Hebe Camargo é sobre celebrar a vida", declarou Marcello em entrevista para a revista Caras.

O filho de Hebe também fala da saudade que sente: "São 9 anos de saudade, mas ela está aí, viva... não podemos ficar tristes e chorar".