Sandy e Junior têm exposição aberta ao público no Rio de Janeiro

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 23:59
- Atualizado há 6 anos
A exposição Sandy e Junior Experience está em cartaz no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, e é uma boa dica para os fãs da dupla que não poderão comparecer aos shows da turnê Nossa História que serão realizados na cidade nesta sexta-feira, 2, e no sábado, 3.
Em um espaço de cerca de 200 m² na praça de eventos do shopping, os fãs terão acesso a figurinos icônicos, prêmios, instrumentos musicais, cartas de fãs e outros itens históricos dos bastidores dos 30 anos de história de Sandy e Junior.
Em cada espaço, será abordado um marco da carreira dos irmãos, com salas temáticas para músicas como As Quatro Estações e Dig Dig Joy. Também há um karaokê com quatro hits de Sandy e Junior para os visitantes que tiverem coragem de se arriscar a soltar a voz para receber a gravação em vídeo por e-mail, posteriormente.
A exposição Sandy e Junior Experience está disponível no Barra Shopping até o dia 13 de agosto, de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 13h às 20h (horário em que é realizado o encerramento da fila). A exposição é gratuita, sujeita à lotação.
Sandy e Junior no Rio de Janeiro
A dupla Sandy e Junior faz um show na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, nessa sexta-feira, 2, como parte da turnê Nossa História.
