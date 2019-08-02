Exposição

Sandy e Junior têm exposição aberta ao público no Rio de Janeiro

Os fãs terão acesso a figurinos icônicos, prêmios, instrumentos musicais, cartas de fãs e outros itens históricos dos bastidores dos 30 anos de história de Sandy e Junior

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 23:59 - Atualizado há 6 anos

Os cantores Sandy e Junior Crédito: Instagram/@junior_lima

A exposição Sandy e Junior Experience está em cartaz no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, e é uma boa dica para os fãs da dupla que não poderão comparecer aos shows da turnê Nossa História que serão realizados na cidade nesta sexta-feira, 2, e no sábado, 3.

Em um espaço de cerca de 200 m² na praça de eventos do shopping, os fãs terão acesso a figurinos icônicos, prêmios, instrumentos musicais, cartas de fãs e outros itens históricos dos bastidores dos 30 anos de história de Sandy e Junior.

Em cada espaço, será abordado um marco da carreira dos irmãos, com salas temáticas para músicas como As Quatro Estações e Dig Dig Joy. Também há um karaokê com quatro hits de Sandy e Junior para os visitantes que tiverem coragem de se arriscar a soltar a voz para receber a gravação em vídeo por e-mail, posteriormente.

A exposição Sandy e Junior Experience está disponível no Barra Shopping até o dia 13 de agosto, de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 13h às 20h (horário em que é realizado o encerramento da fila). A exposição é gratuita, sujeita à lotação.

Sandy e Junior no Rio de Janeiro

A dupla Sandy e Junior faz um show na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, nessa sexta-feira, 2, como parte da turnê Nossa História.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta