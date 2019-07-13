Sandy e Junior lançam app que ajuda fãs a chegar nos shows

Os irmãos cantores Sandy e Junior acabam de lançar nas plataformas digitais um aplicativo que ajuda os fãs a chegar nos shows da turnê e também a ter uma experiência diferente durante as apresentações pelo Brasil.
O app Nossa História já está disponível de forma gratuita para IOS e Android e conta com playlists exclusivas criadas pelos irmãos. Uma outra função é parecida com a de um GPS e auxilia quem não souber como chegar às apresentações.
Quem baixar também consegue conferir uma linha do tempo com dados e detalhes sobre a história da dupla. Com poucos cliques também é possível navegar pelas redes sociais dos dois.
Já a interação durante os shows possibilitará que os usuários liguem a câmera e o microfone para ter uma experiência lúdica. Haverá mais informações sobre as músicas tocadas.
A turnê de ambos começa nesta sexta-feira (12) com um show no Recife (PE). Depois, eles passarão por cidades como Salvador (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ). Em São Paulo, Sandy e Junior se apresentam nos dias 24 e 25 de agosto e nas datas de 12 e 13 de outubro, sempre no estádio do Palmeiras.