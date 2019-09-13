Sandra Annenberg se emociona ao se despedir do Jornal Hoje

se despediu nesta sexta-feira (13) da bancada do
, programa que ela apresentou nos últimos 16 anos. A apresentadora vai comandar o
junto com
, conforme a
anunciou em 9 de agosto.
Em seguida, ela convidou para o estúdio
, que vai tomar conta do Jornal Hoje a partir do dia 30 de setembro. Enquanto isso, o jornalista Márcio Gomes assumirá a apresentação do programa de notícias.
Uma retrospectiva em homenagem a Sandra Annenberg foi apresentada e mostrou algumas das principais histórias que ela noticiou ao longo do tempo que esteve à frente do JH.
"Eu só tenho a agradecer a você [telespectador] que esteve pertinho de mim esse tempo e desejar tudo de bom [para Maju], que você seja feliz tanto quanto eu fui aqui", disse ela.