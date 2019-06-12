Saiba motivo de Luan cancelar participação em DVD de Paula Fernandes

Luan Santana e Paula Fernandes, juntos e 'shallow now' Crédito: Divulgação

O cantor Luan Santana cancelou sua participação na gravação do DVD Origens, de Paula Fernandes , que tem data marcada para a próxima quarta, 12. Por conta do imprevisto, a cantora publicou um vídeo no Instagram em que desabafa e pede o apoio de fãs. Mas o real motivo ainda não havia sido divulgado.

Segundo o colunista Leo Dias, foram três problemas que causaram o cancelamento: negociação entre as gravadoras Som Livre, de Luan Santana, e Universal Music, de Paula Fernandes; a recente gravação do DVD de Luan Santana; e a repercussão negativa de "Juntos", versão de "Shallow" gravado pela dupla.

O colunista revelou que Luan queria participar da gravação, mas as negociações das gravadoras não deram certo, ainda mais depois da repercussão negativa da música. Isso se juntou a própria vontade da equipe de Luan que também não estava gostando de como a canção estava cotada negativamente nas redes sociais.

Por fim, a própria produção do cantor tem a estratégia de focar apenas na carreira do cantor, uma vez que o recente DVD gravado não tem nenhuma participação. Assim, gravar com Paula Fernandes poderia tirar o foco do lançamento do rapaz, explicou Leo Dias.

DESABAFO

"Eu tô [sic] com o coração partido sim, eu estava na expectativa, estava muito feliz com a participação dele. Quem não gostaria de estar do lado do Luan Santana? Seria a realização de um sonho pra mim", esclareceu. Em seguida, a cantora sugere que os fãs cantem o trecho de Luan no dia da gravação: "Vocês topam ser meu Bradley Cooper e cantar a primeira parte da música?", comentou Paula Fernandes em suas redes sociais.

Porém, o colunista ainda revelou que a cantora já sabia há mais de cinco dias que Luan não participaria do DVD, já que não havia sido liberado por sua gravadora, mas mesmo assim divulgou a participação.De acordo com a assessoria da artista, Paula só recebeu o "não" final de Luan após a gravação do programa, e por isso falou.

Em nota enviada ao E+, a assessoria de Luan Santana disse que era necessário o cantor "focar integralmente no seu DVD, por isso não estará na gravação do DVD de Paula Fernandes". Na última segunda-feira, 10, ele publicou uma foto a caminho da Argentina para comemorar o Dia dos Namorados junto com a companheira Jade Magalhães.

SHALLOW NOW

Os artistas gravaram a música "Juntos", versão brasileira de "Shallow", sucesso na voz de Lady Gaga e Bradley Cooper no filme Nasce Uma Estrela. Para isso, a cantora teve de pedir autorização de Gaga para compor a canção em português.

Os artistas nunca gravaram juntos. De acordo com Leo Dias, Luan Santana mandou a parte dele, que foi encaixada com a da cantora.