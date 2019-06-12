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SEPARADOS E SHALLOW NOW

Saiba motivo de Luan cancelar participação em DVD de Paula Fernandes

Colunista listou três situações que causaram a situação incômoda entre os artistas

Publicado em 12 de Junho de 2019 às 12:34

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

12 jun 2019 às 12:34
Luan Santana e Paula Fernandes, juntos e 'shallow now' Crédito: Divulgação
O cantor Luan Santana cancelou sua participação na gravação do DVD Origens, de Paula Fernandes, que tem data marcada para a próxima quarta, 12. Por conta do imprevisto, a cantora publicou um vídeo no Instagram em que desabafa e pede o apoio de fãs. Mas o real motivo ainda não havia sido divulgado.
Segundo o colunista Leo Dias, foram três problemas que causaram o cancelamento: negociação entre as gravadoras Som Livre, de Luan Santana, e Universal Music, de Paula Fernandes; a recente gravação do DVD de Luan Santana; e a repercussão negativa de "Juntos", versão de "Shallow" gravado pela dupla.
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O colunista revelou que Luan queria participar da gravação, mas as negociações das gravadoras não deram certo, ainda mais depois da repercussão negativa da música. Isso se juntou a própria vontade da equipe de Luan que também não estava gostando de como a canção estava cotada negativamente nas redes sociais.
Por fim, a própria produção do cantor tem a estratégia de focar apenas na carreira do cantor, uma vez que o recente DVD gravado não tem nenhuma participação. Assim, gravar com Paula Fernandes poderia tirar o foco do lançamento do rapaz, explicou Leo Dias.
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DESABAFO
"Eu tô [sic] com o coração partido sim, eu estava na expectativa, estava muito feliz com a participação dele. Quem não gostaria de estar do lado do Luan Santana? Seria a realização de um sonho pra mim", esclareceu. Em seguida, a cantora sugere que os fãs cantem o trecho de Luan no dia da gravação: "Vocês topam ser meu Bradley Cooper e cantar a primeira parte da música?", comentou Paula Fernandes em suas redes sociais.
Porém, o colunista ainda revelou que a cantora já sabia há mais de cinco dias que Luan não participaria do DVD, já que não havia sido liberado por sua gravadora, mas mesmo assim divulgou a participação.De acordo com a assessoria da artista, Paula só recebeu o "não" final de Luan após a gravação do programa, e por isso falou.
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Em nota enviada ao E+, a assessoria de Luan Santana disse que era necessário o cantor "focar integralmente no seu DVD, por isso não estará na gravação do DVD de Paula Fernandes". Na última segunda-feira, 10, ele publicou uma foto a caminho da Argentina para comemorar o Dia dos Namorados junto com a companheira Jade Magalhães.
SHALLOW NOW
Os artistas gravaram a música "Juntos", versão brasileira de "Shallow", sucesso na voz de Lady Gaga e Bradley Cooper no filme Nasce Uma Estrela. Para isso, a cantora teve de pedir autorização de Gaga para compor a canção em português.
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Os artistas nunca gravaram juntos. De acordo com Leo Dias, Luan Santana mandou a parte dele, que foi encaixada com a da cantora.
(Com informações de Agência Estado e Blog Leo Dias)

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