Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MODA

Sacola de plástico de R$ 3,5 mil está à venda no Brasil

Bolsa transparente da Céline virou hit entre fashionistas internacionais

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 16:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 16:40
A bolsa da Céline tem o mesmo formato de uma sacola plástica Crédito: Instagram.com/hayaharadjj
Em seu último desfile na Céline, na temporada de verão 2018, a estilista Phoebe Philo lançou um acessório bem diferente: uma bolsa de plástico transparente, no formato de uma sacola. A peça ainda traz, estampado em preto, o nome da grife e a frase " Atenção: para evitar risco de sufocamento, mantenha esta sacola longe de bebês e crianças" em inglês, espanhol, alemão e italiano.
O acessório polêmico rapidamente conquistou fashionistas de todo o mundo que saíram por aí usando suas sacolas de grife.
A sacola acaba de desembarcar no Brasil e está à venda na NK Store de São Paulo e do Rio de Janeiro por R$ 3590.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados