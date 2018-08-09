Sacola de plástico de R$ 3,5 mil está à venda no Brasil

Em seu último desfile na Céline, na temporada de verão 2018, a estilista Phoebe Philo lançou um acessório bem diferente: uma bolsa de plástico transparente, no formato de uma sacola. A peça ainda traz, estampado em preto, o nome da grife e a frase " Atenção: para evitar risco de sufocamento, mantenha esta sacola longe de bebês e crianças" em inglês, espanhol, alemão e italiano.