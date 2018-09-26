Sabrina Sato fez xixi no palco durante leilão com Roberto Justus

Sabrina Sato participou, indiretamente, do programa do humorista Rafael Cortez, no YouTube, nesta terça-feira, 25.
O entrevistado do dia, Rodrigo Capella, participava do jogo X9, em que o convidado precisa contar um podre de alguém.
Na ocasião, Capella deveria entregar uma das seguintes pessoas: bispo Edir Macedo, Marcelo Marrom ou Sabrina Sato. Ambos decidiram ligar para a apresentadora da Record TV. É bom que seja um podre leve, porque estou grávida, disse Sabrina, que está no sétimo mês da gestação, fruto da união com o ator Duda Nagle.
Ela lembrou de uma história inusitada: Fui apresentar um leilão junto com Roberto Justus e eu mijei no palco de tanta risada. Não foi um 'xixizinho' não, foi um 'xixizão'. Molhou meu sapato, molhou tudo, recordou.
A apresentadora admitiu que vive 'dando fora', principalmente trocando os nomes das pessoas. Chamei Aguinaldo Rayol de Aguinaldo Timóteo. Também chamei Beto Barbosa de Beto Jamaica. Vivo dando fora, se divertiu.