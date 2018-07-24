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GRAVIDEZ

Sabrina Sato engorda 11 quilos e diz que quer 'ficar grávida pra sempre'

Apresentadora falou sobre como tem lidado com sua alimentação e as mudanças no corpo durante a gestação

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 17:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 17:14
Sabrina Sato Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato
A apresentadora Sabrina Sato falou sobre como a gravidez tem mudado sua vida e seu corpo em seu canal no YouTube.
"Apesar de todas as mudanças que tão acontecendo eu tô muito, muito, muito feliz. Me sentindo muito gostosa, muito maravilhosa, por que acontece isso com a gente? Acho que vou querer ficar grávida pra sempre!", contou.
Em seguida, Sabrina, que diz ter engordado 11 quilos desde o início da gravidez, falou sobre como estava antes da gestação: "Eu tava muito abaixo do peso, com uma porcentagem de gordura muito baixa antes da gravidez. Tinha acabado de desfilar no carnaval, então tava com 10,8%, 11,2%, por aí, de gordura. O que é muito baixo pra uma mulher".
"Engordei uns três, quatro quilos no hospital, aí vim pra casa e me esbaldei. Ninguém sabia falar não pra mim, porque eu estava passando por uma gravidez de risco", continuou.
Em seguida concluiu: "Agora o risco passou e eu continuei comendo tudo que tenho vontade. É porque eu tô trabalhando muito, gravando todos os dias e as pessoas adoram me dar comida".

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