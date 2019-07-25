Home
Sabrina Sato e Marília Mendonça "arranjam" namoro para os filhos

No Twitter, as duas estão shippando o casal ZoLeo, junção de Zoe e Leo - filhos de Sabrina e Marília Mendonça

Publicado em 25 de julho de 2019 às 12:58

Desde que Marília Mendonça anunciou que estava grávida de seu primeiro filho, o Léo, fruto de seu relacionamento com Murilo Huff, os internautas tem ido aos delírios com as novidades envolvendo o bebê

> Marília Mendonça revela sexo e nome do bebê no dia do aniversário

Agora, a web explodiu com uma sugestão feita por Sabrina Sato, mãe da pequena Zoe

Em um comentário do Twitter, Marília comentou: "Esse Léo vai ter só gatinha na geração dele", sobre uma foto de Zoe. Em seguida, Sabrina retrucou: "Marília, já estou shippando o casal #ZoLeo". 

Os fãs ficaram loucos com a interação das duas e também já estão apoiando o futuro namoro. 

