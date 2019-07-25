Sabrina Sato e Marília Mendonça "arranjam" namoro para os filhos

Publicado em 25 de julho de 2019 às 12:58
- Atualizado há 6 anos
Desde que Marília Mendonça anunciou que estava grávida de seu primeiro filho, o Léo, fruto de seu relacionamento com Murilo Huff, os internautas tem ido aos delírios com as novidades envolvendo o bebê.
Agora, a web explodiu com uma sugestão feita por Sabrina Sato, mãe da pequena Zoe.
Em um comentário do Twitter, Marília comentou: "Esse Léo vai ter só gatinha na geração dele", sobre uma foto de Zoe. Em seguida, Sabrina retrucou: "Marília, já estou shippando o casal #ZoLeo".
Os fãs ficaram loucos com a interação das duas e também já estão apoiando o futuro namoro.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o