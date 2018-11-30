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Sabrina Sato dá à luz Zoe, sua 1ª filha, após 41 semanas de gestação

Filha da apresentadora com Duda Nagle nasceu de cesariana

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 21:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 21:23
29/11/2018 - Sabrina Sato ao lado de Duda Nagle às vésperas de dar à luz no hospital Crédito: Instagram / @dudanagle
Sabrina Sato tem, enfim, Zoe nos braços. A apresentadora deu à luz sua primeira filha com o ator Duda Nagle nesta quinta-feira, 29, após 41 semanas de gestação.
Pesando 3,36 kg, a menina nasceu de cesariana na maternidade Pro Matre Paulistana, na região central de São Paulo.
A expectativa em torno do nascimento de Zoe era grande e muitas personalidades estavam ansiosas para a chegada da menina. Anitta se destacou entre elas ao comentar as publicações de Sabrina com certa frequência.
"Menina, sonhei que sua filha nascia hoje. Faz uma força aí que sai", comentou a cantora na foto da apresentadora nesta quarta-feira, 28. No mesmo dia, a bolsa de Sabrina estourou, e internautas comemoraram nas redes sociais.
Quando Sabrina completou nove meses de gestação, houve, inclusive, uma 'aposta' para ver quem nascia primeiro: se a filha dela ou o filho de Isis Valverde. Rael veio ao mundo primeiro na segunda-feira, 19.
Sabrina já estava com tudo preparado para o nascimento da filha, fruto de seu relacionamento com o ator Duda Nagle. No Instagram, ela compartilhou detalhes do quarto da pequena e chegou a criar uma playlist para dar à luz. Entre as canções, estavam clássicos como Ellens Dritter Gesang, de Franz Schubert, além de Das Wohltemperierte Klavier e Cello Suite No.1, de Johann Sebastian Bach.

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