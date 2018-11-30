Sabrina Sato dá à luz Zoe, sua 1ª filha, após 41 semanas de gestação

29/11/2018 - Sabrina Sato ao lado de Duda Nagle às vésperas de dar à luz no hospital Crédito: Instagram / @dudanagle

Sabrina Sato tem, enfim, Zoe nos braços. A apresentadora deu à luz sua primeira filha com o ator Duda Nagle nesta quinta-feira, 29, após 41 semanas de gestação.

Pesando 3,36 kg, a menina nasceu de cesariana na maternidade Pro Matre Paulistana, na região central de São Paulo.

A expectativa em torno do nascimento de Zoe era grande e muitas personalidades estavam ansiosas para a chegada da menina. Anitta se destacou entre elas ao comentar as publicações de Sabrina com certa frequência.

"Menina, sonhei que sua filha nascia hoje. Faz uma força aí que sai", comentou a cantora na foto da apresentadora nesta quarta-feira, 28. No mesmo dia, a bolsa de Sabrina estourou, e internautas comemoraram nas redes sociais.

Quando Sabrina completou nove meses de gestação, houve, inclusive, uma 'aposta' para ver quem nascia primeiro: se a filha dela ou o filho de Isis Valverde. Rael veio ao mundo primeiro na segunda-feira, 19.