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Ryan Reynolds se impressiona com paixão de repórter por 'Deadpool'

O jornalista contou que acompanhava o projeto do filme fazia alguns anos e que é fã de Deadpool desde criança

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 16:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 16:19
Ryan Reynolds se impressiona com paixão de repórter por 'Deadpool' Crédito: Reprodução/Youtube
O ator Ryan Reynolds interpreta o herói Deadpool nas telas do cinema, mas ele também é o ídolo de um repórter na vida real.
O jornalista contou que acompanhava o projeto do filme fazia alguns anos e que é fã de Deadpool desde criança. Para provar, entregou a Ryan uma resenha de livro sobre os quadrinhos do super-herói que fez quando estava na quinta série.
O ator fica impressionado e diz: "Isso é incrível". O jornalista responde: "Incríveis são os seus filmes. Você fez exatamente o que eu gostaria de ver".
Ryan, ainda atônito com o fato dele ter feito o trabalho escolar sobre Deadpool, pergunta: "Você quer se casar comigo?". Para seu azar, o repórter já possui uma noiva.

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