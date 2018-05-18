Ryan Reynolds se impressiona com paixão de repórter por 'Deadpool' Crédito: Reprodução/Youtube

O ator Ryan Reynolds interpreta o herói Deadpool nas telas do cinema, mas ele também é o ídolo de um repórter na vida real.

O jornalista contou que acompanhava o projeto do filme fazia alguns anos e que é fã de Deadpool desde criança. Para provar, entregou a Ryan uma resenha de livro sobre os quadrinhos do super-herói que fez quando estava na quinta série.

O ator fica impressionado e diz: "Isso é incrível". O jornalista responde: "Incríveis são os seus filmes. Você fez exatamente o que eu gostaria de ver".