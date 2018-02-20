Ryan Reynolds recebe crianças no set de 'Deadpool 2'

O ator Ryan Reynolds está em Vancouver, no Canadá, regravando algumas cenas do filme "Deadpool 2", que estreia no Brasil em 18 de maio, e aproveitou para participar das atividades da "Make-A-Wish Foundation", fundação que realiza desejo de crianças com doenças graves - ou que sofreram traumas - como forma de trazer um momento de felicidade a elas.
No Instagram, Reynolds postou uma série de fotos com as crianças contempladas pela fundação e disse que essa é uma das vantagens de interpretar o personagem da Marvel. "Uma das melhores partes de interpretar o vermelhão idiota é receber crianças da "Make a Wish" e "Childrens Wish Foundation" no set. Deadpool venceu o câncer, mas essas crianças são as que enfrentam isso de verdade todos os dias", disse o ator. Veja o post:
"Essas fundações tornam realidade o sonho de várias dessas crianças sensacionais. Eles também tornam o sonho dos pais verdade, que é ver os filhos deles com um sorriso no rosto. Obrigado ao membro da nossa produção, Dan Sissons, para garantir que todas as crianças saíssem com uma espada (a versão de bambu e não a de verdade do filme)", continuou Reynolds no post.