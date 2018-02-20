Ryan Reynolds recebe crianças no set de 'Deadpool 2'

O ator Ryan Reynolds está em Vancouver, no Canadá, regravando algumas cenas do filme "Deadpool 2", que estreia no Brasil em 18 de maio, e aproveitou para participar das atividades da "Make-A-Wish Foundation", fundação que realiza desejo de crianças com doenças graves - ou que sofreram traumas - como forma de trazer um momento de felicidade a elas.

No Instagram, Reynolds postou uma série de fotos com as crianças contempladas pela fundação e disse que essa é uma das vantagens de interpretar o personagem da Marvel. "Uma das melhores partes de interpretar o vermelhão idiota é receber crianças da "Make a Wish" e "Childrens Wish Foundation" no set. Deadpool venceu o câncer, mas essas crianças são as que enfrentam isso de verdade todos os dias", disse o ator. Veja o post: