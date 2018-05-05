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Ryan Reynolds dará entrevistas como Deadpool para contornar ansiedade

Reynolds disse que falar com a imprensa é estressante e, para tentar escapar das pressões disso

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 22:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 22:07
Ryan Reynolds recebe crianças no set de "Deadpool 2" Crédito: Reprodução/Instagram @vancityreynolds
O ator norte-americano Ryan Reynolds deu entrevista para o jornal The New York Times e revelou que sofre de ansiedade crônica desde a infância - mas a doença só foi diagnosticada em 2016. Para não sofrer enquanto promove o filme Deadpool 2, Reynolds disse que pretende dar mais entrevistas como o personagem.
Falando sobre sua infância, ele revelou que desenvolveu o problema por conta de um relacionamento tumultuado com seu pai. "Eu virei uma daquelas crianças que ficam paranoicas com tudo, que assumem responsabilidades bizarras", contou na entrevista. Quando virou adulto, Reynolds disse que tentava escapar da ansiedade bebendo e se automedicando.
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Em 2016, após começar a ter tremedeiras, ele visitou um médico pela primeira vez. "Fui ver vários médicos porque achei que estava com algum problema neurológico, mas todos em que eu fui diziam que era ansiedade", confidenciou.
Reynolds disse que falar com a imprensa é estressante e, para tentar escapar das pressões disso enquanto promove Deadpool 2, passará a dar entrevistas como o personagem. "Quando as cortinas abrem eu viro esse cara bobão e consigo esquecer de tudo", brincou o ator.
Deadpool 2 estreia nos cinemas brasileiros no próximo dia 17 de maio.

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