Ryan Reynolds brinca com Paul McCartney ao publicar foto com o 'fã'

, o ator conhecido por interpretar ono filme homônimo, fez uma brincadeira divertida com. Reynolds publicou uma imagem do dia em que conheceu o músico.

"Você já teve o sonho de conhecer alguém e, de alguma maneira, ele se torna realidade? De nada, Paul", escreveu com ironia, como se o músico fosse seu fã e tivesse pedido a foto.