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Bom humor

Ryan Reynolds brinca com Paul McCartney ao publicar foto com o 'fã'

Ator aproveitou a oportunidade para registrar o encontro com o músico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 12:35

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 12:35

Ryan Reynolds, o ator conhecido por interpretar o Deadpool no filme homônimo, fez uma brincadeira divertida com Paul McCartney. Reynolds publicou uma imagem do dia em que conheceu o músico.
"Você já teve o sonho de conhecer alguém e, de alguma maneira, ele se torna realidade? De nada, Paul", escreveu com ironia, como se o músico fosse seu fã e tivesse pedido a foto.
Os seguidores do ator reagiram com entusiasmo e adoraram a brincadeira. "Mande lembranças ao Paul, tenho certeza que ele ficou animado por te conhecer", escreveu um fã.

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