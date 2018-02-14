Roupa de Ísis Valverde do carnaval demorou meses para ficar pronta

A atriz Ísis Valverde apareceu deslumbrante no tradicional Baile do Copa, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. No entanto, nos bastidores a surpresa vai além de apenas um look bonito: a roupa que ela usou começou a ser produzida em novembro do ano passado, e só ficou pronta agora, para a festa de carnaval mais comentada da cidade maravilhosa.
Ela foi rainha do baile que aconteceu na última semana e apostou em um look com um quê de cigana para a ocasião - modelo superexclusivo da Rosa Chá. Mas, toda essa riqueza de detalhes não é para menos, até porque o tema da festa nesta edição era "Gipsy Folie".
Em entrevista ao programa "Closet Certo", do "Purepeople", a atriz havia declarado que se inspirou nas ciganas de Jean-Paul Gaultier. "Ele fez um desfile com uma linha cigana, uma coleção voltada para o mundo dos ciganos. É uma pegada forte, jovem, diferenciada dos ciganos que a gente já conhece. Bem legal dar outra visão e também da mulher empoderada, né? Eu palpitei na roupa toda, em cada detalhe", destacou.