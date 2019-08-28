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Romance

Ronnie Von relembra namoro com melhor amiga da mãe: 'Foi um sonho'

Na época Ronnie Von tinha 18 anos e a melhor amiga da sua mãe 42

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 23:47

Publicado em 

27 ago 2019 às 23:47
O apresentador Ronnie Von Crédito: Reprodução/Instagram @ronnievonoficial
O apresentador Ronnie Von, 75, relembrou um relacionamento que teve com a então melhor amiga de sua mãe, 24 anos mais velha, à época em que tinha 18 anos de idade, em entrevista ao Luciana By Night que vai ao ar nesta terça-feira, 27.
Eu era cadete da aeronáutica e ela era uma gata. Tinha 42 anos, recém-desquitada e morava perto da gente. Que paixão! Foi um Ensina-Me A Viver", afirmou, em referência ao clássico filme (relembre aqui).
"Fiquei com ela uns três ou quatro meses, até minha mãe descobrir. Foi um sonho!", complementou.
Demitido da TV Gazeta em julho, após 15 anos apresentando o Todo Seu, o apresentador também falou sobre sua saída da emissora: "Foi emocionalmente muito complicado. Eu não queria sair de lá, foi de surpresa. Entrei na superintendência e disse: 'Qual é a má notícia?'. Me responderam: 'A pior de todas. O programa tem que acabar'. Foi assim, da noite para o dia".
"Devo muito à Gazeta e eu não chorei, não. Eles choraram. No mesmo dia em que eu saí já tinha dois convites para voltar para a televisão", garante.
Luciana Gimenez também entrevista Drew Scott e Jonathan Scott, os gêmeos de Irmãos à Obra, no programa desta terça-feira, 27.

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