Ronnie Von relembra namoro com melhor amiga da mãe: 'Foi um sonho'

O apresentador Ronnie Von Crédito: Reprodução/Instagram @ronnievonoficial

Eu era cadete da aeronáutica e ela era uma gata. Tinha 42 anos, recém-desquitada e morava perto da gente. Que paixão! Foi um Ensina-Me A Viver", afirmou, em referência ao clássico filme (relembre aqui).

"Fiquei com ela uns três ou quatro meses, até minha mãe descobrir. Foi um sonho!", complementou.

Demitido da TV Gazeta em julho, após 15 anos apresentando o Todo Seu, o apresentador também falou sobre sua saída da emissora: "Foi emocionalmente muito complicado. Eu não queria sair de lá, foi de surpresa. Entrei na superintendência e disse: 'Qual é a má notícia?'. Me responderam: 'A pior de todas. O programa tem que acabar'. Foi assim, da noite para o dia".

"Devo muito à Gazeta e eu não chorei, não. Eles choraram. No mesmo dia em que eu saí já tinha dois convites para voltar para a televisão", garante.