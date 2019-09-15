Romance: Grazi Massafera e Caio Castro são vistos juntos novamente

A atriz Grazi Massafera e o ator Caio Castro Crédito: Montagem Gazeta Online

Grazi Massafera, 37, e Caio Castro, 30, foram vistos juntos novamente, aumentando as especulações de que estariam se relacionando.

A imagem foi divulgada pelo Instagram de fofocas Subcelebrities e mostra os dois em um restaurante de Ubatuba, litoral norte de São Paulo.

O casal de atores já havia sido flagrado aos beijos no último dia 3, durante festa de aniversário do apresentador Luciano Huck, no Rio de Janeiro.