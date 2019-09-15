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clima de romance

Romance: Grazi Massafera e Caio Castro são vistos juntos novamente

O casal de atores já havia sido flagrado aos beijos no último dia 3, durante festa de aniversário do apresentador Luciano Huck, no Rio de Janeiro.

Publicado em 

15 set 2019 às 17:26

Publicado em 15 de Setembro de 2019 às 17:26

A atriz Grazi Massafera e o ator Caio Castro Crédito: Montagem Gazeta Online
Grazi Massafera, 37, e Caio Castro, 30, foram vistos juntos novamente, aumentando as especulações de que estariam se relacionando. 
A imagem foi divulgada pelo Instagram de fofocas Subcelebrities e mostra os dois em um restaurante de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. 
O casal de atores já havia sido flagrado aos beijos no último dia 3, durante festa de aniversário do apresentador Luciano Huck, no Rio de Janeiro. 
Em uma publicação que repercutiu a imagem do encontro no Instagram, celebridades como Felipe Titto e Gabrily apoiaram o suposto relacionamento. Também em sinal de apoio, Marina Ruy Barbosa comentou: "Eu shippo! Hahahaha", uma expressão que significa que a atriz acredita que Grazi Massafera e Caio Castro formam um belo casal. 

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