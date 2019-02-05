Rodrigo Sant'Anna se casa em cerimônia íntima com roteirista no Rio

05/02/2019 - Rodrigo Sant'Anna com o marido, Junior Figueiredo Crédito: Reprodução/Instagram/rodrigosantanna1

"A gente segue confiante em Deus. Obrigado", escreveu o humorista Rodrigo Sant'Anna, 37, após se casar com o roteirista Junior Figueiredo em uma cerimônia discreta em uma casa de festas na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Usando a mesma imagem de Sant'Anna, Figueiredo completou a frase do marido nas redes sociais: "E seguimos assim. Exatamente como deve ser".

Com a presença de amigos e familiares próximos, o ator selou a união com Figueiredo no último sábado (2). A cerimônia aconteceu dois dias depois de Sant'Anna assumir o relacionamento com o roteirista baiano.

Na última quinta (31), o ator publicou uma foto ao lado de Figueiredo para parabenizá-lo pelo aniversário. "Tem pessoas que chegam pra mudar o curso da nossa vida sem a gente perceber. O amor faz disso, hoje é dia dele. Obrigado por todas as mudanças @jrfigueiredo7 te amo. Parabéns!."