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É O AMOR

Rodrigo Sant'Anna se casa em cerimônia íntima com roteirista no Rio

'Tem pessoas que chegam pra mudar o curso da nossa vida'

Publicado em 

05 fev 2019 às 15:23

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 15:23

05/02/2019 - Rodrigo Sant'Anna com o marido, Junior Figueiredo Crédito: Reprodução/Instagram/rodrigosantanna1
"A gente segue confiante em Deus. Obrigado", escreveu o humorista Rodrigo Sant'Anna, 37, após se casar com o roteirista Junior Figueiredo em uma cerimônia discreta em uma casa de festas na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. 
Usando a mesma imagem de Sant'Anna, Figueiredo completou a frase do marido nas redes sociais: "E seguimos assim. Exatamente como deve ser".
Com a presença de amigos e familiares próximos, o ator selou a união com Figueiredo no último sábado (2). A cerimônia aconteceu dois dias depois de Sant'Anna assumir o relacionamento com o roteirista baiano.
Na última quinta (31), o ator publicou uma foto ao lado de Figueiredo para parabenizá-lo pelo aniversário. "Tem pessoas que chegam pra mudar o curso da nossa vida sem a gente perceber. O amor faz disso, hoje é dia dele. Obrigado por todas as mudanças @jrfigueiredo7 te amo. Parabéns!."
Atualmente, Rodrigo Sant"Anna está no elenco de "A Escolhinha do Professor Raimundo" (Globo) e nos seriados "Os Suburbanos" e "Tô de Graça", ambos exibidos no Multishow. As atrizes Evelyn Castro, Isabelle Marques e Carla Cristina Cardoso estavam presentes na cerimônia e publicaram algumas fotos em suas redes sociais. 

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