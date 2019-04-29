Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Rodrigo Hilbert revela sexo de seu terceiro filho com Fernanda Lima

Galã usou as redes sociais para contar a novidade para os fãs. "Esperando por ela...", escreveu ele na legenda, com um emoji de garota.

Publicado em 29 de Abril de 2019 às 17:00

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert @rodrigohilbert Crédito: Reprodução/Instagram
Enquanto esperam pelo terceiro filho, Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima acabaram com a curiosidade de seus seguidores nas redes sociais ao anunciar o sexo do novo membro da família.
Hilbert publicou uma foto neste sábado (27) em seu perfil no Instagram revelando que Lima está grávida de uma menina. "Esperando por ela...", escreveu ele na legenda, com um emoji de garota.
Lima e Hilbert, que estão juntos desde 2004, já têm os filhos gêmeos João e Francisco Hilbert, que estão prestes a completar 11 anos.
O casal anunciou no início do mês que estava esperando a novo filha com uma foto no Instagram em que os dois aparecem segurando as respectivas barrigas.
Sabendo da novidade, diversos famosos parabenizaram o casal. Monica Iozzi, Kefera, Dira Paes, Astrid Fontenelle, Zeze Motta, Camila Pitanga, Klebber Toledo, Gaby Amarantos e Fernanda Paes Leme foram alguns deles.
"Que delícia! Mais uma criança que vai ter a sorte de ter esses paizões", escreveu nos comentários a atriz Alice Wegmann, que está na nova novela das seis da Globo, "Órfãos da Terra".

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados