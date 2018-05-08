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Rodrigo Faro se surpreende com multidão de fãs em viagem a Angola

O apresentador está no país africano para apresentar evento de lançamento do JR Africa

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 15:46
Rodrigo Faro cercado de fãs em Angola Crédito: Instagram/Rodrigo Faro
O apresentador Rodrigo Faro publicou alguns vídeos e fotos sendo recepcionado por uma multidão em sua viagem à cidade de Luanda, em Angola.
O apresentador está no país africano para apresentar evento de lançamento do JR Africa, novo telejornal da Record África.
"O nome disso é amor... É isso que estou recebendo do povo de Angola desde a hora que pousamos no aeroporto de Luanda, que já estava lotado de gente pra me receber às seis da manhã!", escreveu Rodrigo, que precisou subir no teto de um carro para dar atenção aos fãs em determinado momento.
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Em seguida, complementou: "Homens, mulheres, jovens, crianças, querendo apenas um abraço, um sorriso, um toque... Já me emocionei muitas vezes ao ouvir vocês me chamando de Embaixador do Amor... Nunca imaginei ser tão querido em outro país além do nosso Brasil!"
A mulher de Rodrigo, Vera Viel, também elogiou a recepção: "Quanto amor, quanto carinho aqui em Angola! Obrigado a todos vocês!"

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