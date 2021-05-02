Rodrigo Constantino processa Anitta após críticas da cantora

"Se minha filha chegar em casa, isola [ele bate na madeira]... Mas se a minha filha chegar em casa --e eu dou boa educação para que isso não aconteça, mas a gente nunca controla tudo--, se ela chegar em casa um dia dizendo: 'Pai, fui para uma festinha, ah, fui estuprada'. [Eu perguntaria]: 'Me dá as circunstâncias'. 'Ah, fui para uma festinha, eu e três amigas, tinha 18 homens, nós bebemos muito e eu estava ficando com dois caras, e eu acabei dormindo lá e eu fui abusada'", disse à época.