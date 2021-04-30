Anitta lança música 'Girl from Rio' de olho no mercado internacional

Anitta: clipe da música Girl From Rio Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

O que não falta no catálogo da música popular brasileira, a famosa MPB, são músicas que falam sobre o Rio de Janeiro. Em 1962, Tom Jobim e Vinicius de Moraes já lançavam Garota de Ipanema. Anos depois, Gilberto Gil entoava a beleza da cidade em Aquele Abraço e Tim Maia falava sobre suas aventuras do Leme ao Pontal. Em 2021, Anitta continua a tradição e lança Girl from Rio, de olho no mercado internacional.

"Garota de Ipanema é uma coisa que traz isso do Rio antigo, mas também traz o meu Rio de Janeiro, então a gente faz uma transição bem legal no clipe e na música, que é quando entra a batida, e vem o meu Rio. Então trazemos esses dois "Rios", o da Bossa Nova, de Carmem Miranda e pontos turísticos e o da minha adolescência", explica ela sobre a música que foi inspirada no clássico de Tom Jobim e Vinícius de Morais.

Por isso mesmo, a música que será lançada nesta quinta-feira, 29, às 19h, tem um estilo meio Bossa Nova, meio funk, sendo a quinta feita completamente na língua inglesa da carreira da cantora. Composta e produzida em conjunto com Stargate, RAYE e Gale, Girl From Rio fala sobre as belezas da cidade que vão muito além dos pontos turísticos. "É o Rio que vi e morei", afirma Anitta.

A música é uma das mais pessoais da cantora. Na letra, ela fala sobre sua família, incluindo a descoberta do irmão Felipe Terra em outubro de 2019, sua casa, seus vários amores, pessoas do dia a dia e a beleza das mulheres cariocas, sob o ponto de vista da cantora. Até mesmo os lugares escolhidos para o vídeo, como o Piscinão de Ramos, tem alguma relação com a vida pessoal de Anitta. Foi lá que o primeiro grande show gratuito dela, no réveillon de 2012. "É muito diferente voltar agora, o objetivo de voltar agora, sabe? E o clipe já está confirmado em várias emissoras americanas, então todo mundo daqui vai ver o Piscinão. Isso é muito legal", diz.