Anitta para exportação de 'Girl from Rio' só reforça clichês do pop

Até porque, assim como o funk é a música brasileira mais ouvida no exterior, os brasileiros são o povo que mais ouve a própria música em todo mundo. Não é atoa que as versões em português fazem sucesso por aqui desde quando "In the Mood" virou "Edmundo" com Elza Soares. A depender do sucesso de "Girl from Rio", é possível que até essa música ganhe sua versão brasileira --o que seria um favor a Anitta.

