Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Anitta participa de evento especial do Grammy Latino em homenagem às mulheres

O ‘Latin Grammy Celebra Ellas y su Música’ será em 9 de maio, no Dia das Mães

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 16:59

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 abr 2021 às 16:59
A artista Anitta
A artista Anitta Crédito: Reprodução/Twitter @anitta
Anitta compartilhou em suas redes sociais o anúncio do Latin Grammy Celebra Ellas y su Música, do qual é uma das convidadas. A cantora irá se apresentar no domingo, 9 de maio, Dia das Mães.
O evento especial Grammy Latino em homenagem às artistas mulheres conta com grandes nomes da música latina, como Sofía Reyes e Gloria Estefan, e será apresentado pela mexicana Thalia.
Anitta vem consolidando sua carreira internacional e venceu o prêmio de "Melhor artista Feminina" no Latin American Music Awards 2021, na última quinta-feira, 15. A participação de Anitta no evento quase foi cancelada após um resultado falso positivo do teste de covid-19.
O próximo lançamento de Anitta é o single Girl From Rio, marcado para o dia 30 de abril. "Será um trap, mas teremos um sample de uma música brasileira que é muito único. Eu acho que as pessoas vão amar", disse ela em entrevista à Billboard, no tapete vermelho do Latin American Music Awards.
"Essa é minha música favorita entre todas que já fiz até hoje. Eu quero que as pessoas conheçam o Brasil e a minha música", afirmou a cantora.

Veja Também

Anitta ganha 'Melhor Artista Feminina' no Latin America Music Awards

Anitta quase tem apresentação cancelada por falso positivo para Covid

Anitta homenageia mulheres do Rio de Janeiro para divulgação de 'Girl from Rio'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura mulher Música Todas Elas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Novo Desenrola permitirá uso do FGTS para renegociação de dívidas
Feira ES Tour
Pontos turísticos do ES em versão 'pocket' chamam a atenção em feira
Patrícia Crizanto, vereadora de Vila Velha
Vereadora sai do PSB e vai presidir o União Brasil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados