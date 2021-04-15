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Anitta quase tem apresentação cancelada por falso positivo para Covid

Artista irá se apresentar no Latin American Music Awards nesta quinta

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 15:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 abr 2021 às 15:32
A cantora Anitta durante show no segundo dia do Rock in Rio 2018
A cantora Anitta durante show no segundo dia do Rock in Rio 2018 Crédito: Bruno de Carvalho/Brazil Photo Press/Folhapress
A cantora Anitta, 27, quase ficou de fora da apresentação do Latin American Music Awards que acontecerá nesta quinta-feira (15), nos Estados Unidos. A artista fez um teste rápido de Covid-19 que apresentou o resultado positivo.
O jornal Los Angeles Times noticiou o cancelamento da apresentação de Anitta e do cantor mexicano Alejandro Fernández, 49. Porém, a assessoria da artista afirmou, em comunicado, que outros dois testes realizados pela brasileira deram negativo.
"Esclarecimento Anitta Latin Amas: Para participar do prêmio Latin Ama, a cantora Anitta realizou (na última segunda-feira - 12/04) um teste do tipo 'rápido' para detectar o corona vírus e o resultado foi 'positivo'", começou.
"Após esse exame, a produção do prêmio solicitou novamente outros dois testes como contra-provas do tipo PCR laboratoriais, que resultaram negativos. Portanto, Anitta se apresentará hoje, dia 15 de abril, no prêmio Latin Ama", concluiu a nota.
A assessoria de Fernández e o cantor ainda não se manifestaram, no entanto, o artista mexicano também realizou outros testes como contra-prova de modo a confirmar se realmente foi infectado pelo vírus.

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