Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Anitta rebate Rick Bonadio após crítica sobre funk no Grammy 2021

Cardi B apresentou a versão funk da música 'WAP', feita pelo DJ Pedro Sampaio

Publicado em 15 de Março de 2021 às 16:39

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 mar 2021 às 16:39
Rick Bonadio criticou o funk na apresentação de Cardi B, no Grammy 2021. Anitta defendeu o gênero musical nas redes sociais
Rick Bonadio criticou o funk na apresentação de Cardi B, no Grammy 2021. Anitta defendeu o gênero musical nas redes sociais Crédito: Instagram/ @rickbonadio| Instagram/ @anitta
A cantora Cardi B se apresentou no Grammy 2021, ocorrido neste domingo, 14, com uma versão funk da música WAP. O remix foi feito pelo DJ Pedro Sampaio, em setembro de 2020, e o vídeo da perfomance teve grande repercussão entre os internautas brasileiros.
Porém, após a apresentação, o produtor musical Rick Bonadio reprovou o "barulho" que o público do Brasil fez com a chegada do funk na premiação.
"Já exportamos Bossa Nova, já exportamos Samba Rock, Jobim, Ben Jor. Até Roberto Carlos. Mas o barulho que fazem por causa de 15 segundos de funk na apresentação da Cardi B me deixa com vergonha", escreveu ele no Twitter. Confira abaixo a apresentação da rapper no Grammy 2021:
Na rede social, ele foi criticado por usuários, que não aprovaram a publicação e alegaram que se tratava de um "pensamento preconceituoso". Anitta também resolveu responder o produtor nas redes sociais, defendendo o gênero musical.
"Tenho uma sugestão top pra você também. Escolhe um ritmo brasileiro à sua altura, faz uma música e exporta pro mundo. É facin... e rápido.. e de uma hora pra outra, claro, não dá pra começar com míseros segundos no Grammy. Quando você chegar lá a gente comemora com você", completou a funkeira.
Após a repercussão, Rick se retratou em tweets explicando que não teve intenção de criar polêmica ou desmerecer o trabalho de ninguém. "O Funk precisa evoluir. Os funkeiros precisam ousar evoluir musicalmente para crescer. Não se pode fazer o mesmo sempre porque isso dá certo. Meu post anterior não teve a intenção destrutiva", explicou.
"Não dá para aceitar que sempre a mesma batida (...) seja algo necessário ou a 'cultura do país'. De qualquer forma, eu respeito todos do Funk por suas batalhas e vitórias. Desculpem se ofendi, nunca é minha intenção", completou ele.

Veja Também

Grammy consagra Beyoncé como a maior artista vencedora de prêmios da história

Megan Thee Stallion vence Grammy e artista revelação

Kanye West e filha de 9 anos de Beyoncé vencem prêmios no esquenta do Grammy

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Cultura Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados