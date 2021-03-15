Megan Thee Stallion vence Grammy e artista revelação

O 63º Grammy nem precisou começar neste domingo (14) para perceber que a sua versão pandêmica seria bem diferente daquela dos anos anteriores.
Como a premiação não tem plateia, poucos artistas passaram por seu tapete vermelho. Alguns deles conseguiram, porém, exibir os looks que usariam na cerimônia. A cantora Lizzo, grande destaques da edição passada que não concorre este ano, surgiu, por exemplo, com um vestido verde.
Já o rapper porto-riquenho Bad Bunny publicou uma foto com um girassol e uma touca com orelhas de coelho, bem ao seu estilo. Brittany Howard, vocalista da banda Alabama Shakes agora em carreira solo, vestiu preto da cabeça aos pés.
Megan Thee Stallion - ganhadora do prêmio de artista revelação, cujo hit "Savage", colaboração com Beyoncé, é uma das grandes músicas desta noite - chegou com tomara que caia laranja cintilante, com fenda na perna. Ela estava acompanhada da cantora Doja Cat, que optou por um vestido preto e branco, de manga comprida, com um decote até o umbigo.
O BTS recriou um cenário de tapete vermelho direto do seu país natal, a Coreia do Sul, para exibir os looks desta noite. O grupo de k-pop vestia a coleção de inverno de 2021 da Louis Vuitton.
Já na cerimônia em si, em vez de surgir no centro do palco, cercado por astros e executivos da indústria fonográfica, o apresentador Trevor Noah apareceu do lado de fora do ginásio Staples Center, onde tradicionalmente acontece a premiação, para conscientizar o público do isolamento social.
Ele foi gradativamente entrando na estrutura de diversos palcos, sem plateia, montado para a premiação. Os artistas apareceram dispostos pelo palco com uma distância considerável entre si. Harry Styles foi o primeiro a cantar, mostrando o hit "Watermelon Sugar".
"É impressionante que alguém tão bonito e com tanto talento venha do mesmo lugar que Boris Johnson", disse Trevor Noah logo depois da performance. Billie Eilish, destaque do Grammy de 2020, cantou a melancólica "Everything I Wanted", lançada na quarentena, ao lado do irmão, Finneas, e o trio Haim fechou o primeiro bloco de performances da cerimônia.
Megan Thee Stallion - cujo hit "Savage", colaboração com Beyoncé, já ganhou em melhor performance de rap - levou de cara um dos principais prêmios, o de artista revelação. A cantora Lizzo foi quem apresentou o prêmio, numa estrutura ao ar livre. Megan ficou surpresa com a vitória, e com toda a situação da premiação pandêmica. Tirou a máscara e, emocionada no discurso, chegou a se distrair com um carro passando ao fundo. É um exemplo do clima despojado da cerimônia deste ano.
CONFIRA OS VENCEDORES
- Álbum do Ano
- Chilombo - Jhene Aiko
- Black Pumas Deluxe - Black Pumas
- Everyday Life - Coldplay
- Women in Music Pt III - Haim
- Future Nostalgia - Dua Lipa
- Folklore - Taylor Swift - VENCEDOR
- Hollywood's Bleeding - Post Malone
- Djesse Vol 3 - Jacob Collier
- Música do Ano
- Cardigan - Taylor Swift
- Circles - Post Malone
- Everything I wanted - Billie Eilish
- If The World Was Ending - JP Saxe Feat Julia Michaels
- I Can't Breathe - H.E.R. - VENCEDOR
- The Box - Roddy Rich
- Black Parade - Beyoncé
- Don't Start Now - Dua Lipa
- Gravação do Ano
- Black Parade - Beyoncé
- Colors - Black Pumas
- Rockstar - DaBaby feat. Roddy Rich
- Say So - Doja Cat
- Everything I Wanted - Billie Eilish - VENCEDOR
- Don't Start Now - Dua Lipa
- Circles - Post Malone
- Savage - Megan Thee Stalion Ft. Beyoncé
- Melhor Novo Artista
- Noah Cyrus
- Megan Thee Stallion - VENCEDOR
- Doja Cat
- Ingrid Andress
- Phoebe Bridgers
- Chika
- D Smoke
- Kaytranada
- Melhor Álbum Pop Vocal
- Fine Line - Harry Styles
- folklore - Taylor Swift
- Chromatica - Lagy Gaga
- Future Nostalgia - Dua Lipa - VENCEDOR
- Changes - Justin Bieber
- Melhor Performance Pop Duo/Grupo
- Dynamite - BTS
- Intentions - Justin Bieber e Quavo
- Un Dia (One Day) - J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny e Tainy
- Exile - Taylor Swift e Bon Iver
- Rain On Me - Lady Gaga e Ariana Grande - VENCEDOR
- Melhor Performance Pop Solo
- Yummy - Justin Bieber
- cardigan - Taylor Swift
- everything i wanted - Billie Eilish
- Don't Start Now - Dua Lipa
- Say So - Doja Cat
- Watermelon Sugar - Harry Styles - VENCEDOR
- Melhor Álbum Vocal de Pop Tradicional
- Blue Umbrella - Daniel Tashian
- True Love: A Celebration of Cole Porter - Harry Connick Jr
- American Standart - James Taylor - VENCEDOR
- Unfollow The Rules - Rufus Wainwright
- Judy - Renée Zellweger
- Melhor Performance de R&B
- Lighting & Thunder - Jhené Aiko Feat. John Legend
- Black Parade - Beyoncé - VENCEDOR
- All I Need - Jacob Collier Feat. Mahalia & Ty Dolla $ign
- Goat Head - Brittany Howard
- See Me - Emily King
- Melhor Performance de R&B Tradicional
- Sit On Down - The Baylor Project Feat. Jean Baylor & Marcus Baylor
- Wonder What She Thinks of Me - Chloe x Halle
- Let Me Go - Mykal Kilgore
- Anything For You - Ledisi - VENCEDOR
- Distance - Yebba
- Melhor Música de R&B
- Better Than I Imagine - Robert Glasper Feat. H.E.R. & Meshell Ndegeocello - VENCEDOR
- Black Parade - Beyoncé
- Collide - Tiana Major9 & EARTHGANG
- Do It - Chloe x Halle
- Slow Down - Skip Marley & H.E.R.
- Melhor Álbum de R&B Progressivo
- Chilombo - Jhené Aiko
- Ungodly Hour - Chloe x Halle
- Free Nationals - Free Nationals
- F*** Yo Feelings - Robert Glasper
- It is What It Is - Thundercat - VENCEDOR
- Melhor Álbum de R&B
- Happy 2 Be Here - Ant Clemons
- Take Time - Giveon
- To Feel Love/d - Luke James
- Bigger Love - John Legend - VENCEDOR
- All Rise - Gregory Porter
- Melhor Gravação de Dance
- On My Mind - Diplo e Sidepiece
- My High - Disclosure Feat. Aminé e Slowthai
- The Difference - Flume Feat. Toro y Moi
- Both of Us - Jayda G
- 10% - Kaytranada Feat. Kali Uchis - VENCEDOR
- Melhor Álbum Dance/Eletrônico
- Kick I - Arca
- Planet's Mad - Baauer
- Energy - Disclosure
- Bubba - Kaytranada - VENCEDOR
- Good Faith - Madeon
- Melhor Performance de Rap
- Deep Reverence - Big Sean Feat. Nipsey Hussle
- Bop - DaBaby
- What's Poppin - Jack Harlow
- The Bigger Picture - Lil Baby
- Savage - Megan Thee Stallion Feat. Beyoncé - VENCEDOR
- Dior - Pop Smoke
- Melhor Performance de Rap Melódico
- Rockstar - DaBaby feat. Roddy Ricch
- Laugh Now, Cry Later - Drake Feat. Lil Durk
- Lockdown - Anderson .Paak - VENCEDOR
- The Box - Roddy Ricch
- Highest In The Room - Travis Scott
- Melhor Música de Rap
- The Bigger Picture - Lil Baby
- The Box - Roddy Rich
- Laugh Now, Cry Later - Drake Feat. Lil Durk
- Rockstar - DaBaby Feat. Roddy Ricch
- Savage - Megan Thee Stallion Feat. Beyoncé - VENCEDOR
- Melhor Álbum de Rap
- Black Habits - D Smoke
- Alfredo - Freddie Gibbs & The Alchemist
- A Written Testimony - Jay Electronica
- King's Disease - Nas - VENCEDOR
- The Allegory - Royce Da 5'9"
- Melhor Performance de Rock
- Shameika - Fiona Apple - VENCEDOR
- Not - Big Thief
- Kyoto - Phoebe Bridges
- The Steps - Haim
- Stay High - Brittany Howard
- Daylight - Grace Potter
- Melhor Performance de Metal
- Bum-Rush - Body Count - VENCEDOR
- Underneath - Code Orange
- The In-Between - In This Moment
- Boodmoney - Poppy
- Executioner's Tax (Sing of The Axe) Live - Power Trip
- Melhor Música de Rock
- Kyoto - Phoebe Bridgers
- Lost In Yesterday - Tame Impala
- Not - Big Thief
- Shameika - Fiona Apple
- Stay High - Brittany Howard - VENCEDOR
- Melhor Álbum de Rock
- Fontaines DC - A Hero's Death
- Michael Kiwanuka - Kiwanuka
- Grace Potter - Daylight
- Sturgill Simpson - Sound e Fury
- The Strokes - The New Abnormal - VENCEDOR
- Melhor Álbum de Música Alternativa
- Fiona Apple - Fetch the Bolt Cutters
- Beck - Hyperspace
- Phoebe Bridges - Punisher
- Brittany Howard - Jaime
- Tame Impala - The Slow Rush
- Melhor Performance Country Solo
- Stick That In Your Country Song - Eric Church
- Who You Thought I Was - Brandy Clark
- When My Amy Prays - Vince Gill - VENCEDOR
- Black Like Me - Mickey Guyton
- Bluebird - Miranda Lambert
- Melhor Performance Country Duo/Grupo
- All Night - Brothers Osborne
- 10,000 Hours - Dan + Shay & Justin Bieber - VENCEDOR
- Ocean - Lady A
- Sugar Coat - Little Big Town
- Some People Do - Old Dominion
- Melhor Música Country
- Bluebird - Miranda Lambert
- The Bones - Maren Morris
- Crowded Table - The Highwomen - VENCEDOR
- More Hearts Than Mine - Ingrid Andress
- Some People Do - Old Dominion
- Melhor Álbum Country
- Lady Like - Ingrid Andress
- Your Life is a Record - Brandy Clark
- Wildcard - Miranda Lambert - VENCEDOR
- Nightfall - Little Big Town
- Never Will - Ashley McBryde
- Melhor Álbum New Age
- Songs From The Bardo - Laurie Anderson, Tenzin Choegyal & Jesse Paris Smith
- Periphery - Priya Darshini
- Form/Less - Superposition
- More Guitar Stories - Jim "Kimo" West - VENCEDOR
- Meditations - Cory Wong & Jon Batiste
- Melhor Solo de Jazz Improvisado
- GUINEVERE - Christian Scott Atunde Adjuah
- PACHAMAMA - Regina Carter
- TOMORROW IS THE QUESTION - Julian Lage
- CELIA - Gerald Clayton
- ALL BLUES - Chick Corea - VENCEDOR
- MOE HONK - Joshua Redman
- Melhor Álbum de Jazz Vocal
- ONA - Thana Alexa
- SECRETS ARE THE BEST STORIES - Kurt Elling Featuring Danilo Pérez - VENCEDOR
- MODERN ANCESTORS - Carmen Lundy
- HOLY ROOM: LIVE AT ALTE OPER - Somi With Frankfurt Radio Big Band
- WHAT'S THE HURRY - Kenny Washington
- Melhor Álbum de Jazz Instrumental
- ON THE TENDER SPOT OF EVERY CALLOUSED MOMENT - Ambrose Akinmusire
- WAITING GAME - Terri Lyne Carrington And Social Science
- HAPPENING: LIVE AT THE VILLAGE VANGUARD - Gerald Clayton
- TRILOGY 2 - Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade - VENCEDOR
- ROUNDAGAIN - Redman Mehldau McBride Blade
- Melhor Álbum de Jazz em grande elenco
- DIALOGUES ON RACE - Gregg August
- MONK'ESTRA PLAYS JOHN BEASLEY - John Beasley
- THE INTANGIBLE BETWEEN - Orrin Evans And The Captain Black Big Band
- SONGS YOU LIKE A LOT - John Hollenbeck With Theo Bleckmann, Kate McGarry, Gary Versace And The Frankfurt Radio Big Band
- DATA LORDS - Maria Schneider Orchestra - VENCEDOR
- Melhor álbum de Jazz Latino
- TRADICIONES - Afro-Peruvian Jazz Orchestra
- FOUR QUESTIONS - Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra - VENCEDOR
- CITY OF DREAMS - Chico Pinheiro
- VIENTO Y TIEMPO - LIVE AT BLUE NOTE TOKYO - Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola
- TRANE'S DELIGHT - Poncho Sanchez
- Melhor Álbum de Pop Latino/Urban
- Bad Bunny - YHLQMDLG - VENCEDOR
- Camilo - Por Primera Vez
- Kany García - Mesa Para Dos
- Ricky Martin - Pausa
- Debi Nova - 3:33
- Melhor Álbum Latino de Rock ou Alternativo
- AURA - Bajofondo
- MONSTRUO - Cami
- SOBREVOLANDO - Cultura Profética
- LA CONQUISTA DEL ESPACIO - Fito Paez - VENCEDOR
- MISS COLOMBIA - Lido Pimienta
- Melhor Álbum de Música Regional Mexicana
- HECHO EN MÉXICO - Alejandro Fernández
- LA SERENATA - Lupita Infante
- UN CANTO POR MÉXICO, VOL. 1 - Natalia Lafourcade - VENCEDOR
- BAILANDO SONES Y HUAPANGOS CON MARIACHI SOL DE MEXICO DE JOSE HERNANDEZ - Mariachi Sol De Mexico De Jose Hernandez
- AYAYAY! - Christian Nodal
- Melhor Álbum Latino Tropical
- MI TUMBAO - José Alberto "El Ruiseñor"
- INFINITO - Edwin Bonilla
- SIGO CANTANDO AL AMOR (DELUXE) - Jorge Celedon & Sergio Luis
- 40 - Grupo Niche - VENCEDOR
- MEMORIAS DE NAVIDAD - Víctor Manuelle
- Melhor Álbum de Música Global
- FU CHRONICLES - Antibalas
- TWICE AS TALL - Burna Boy - VENCEDOR
- AGORA - Bebel Gilberto
- LOVE LETTERS - Anoushka Shankar
- AMADJAR - Tinariwen
- Melhor Música/Performance Gospel
- WONDERFUL IS YOUR NAME - Melvin Crispell III
- RELEASE (LIVE) - Ricky Dillard Featuring Tiff Joy
- COME TOGETHER - Rodney "Darkchild" Jerkins Presents: The Good News
- WON'T LET GO - Travis Greene
- MOVIN' ON - Jonathan McReynolds & Mali Music - VENCEDOR
- Melhor Música/Performance de Música Cristã Contemporânea
- THE BLESSING (LIVE) - Kari Jobe, Cody Carnes & Elevation Worship
- SUNDAY MORNING - Lecrae Featuring Kirk Franklin
- HOLY WATER - We The Kingdom
- FAMOUS FOR (I BELIEVE) - Tauren Wells Featuring Jenn Johnson
- THERE WAS JESUS - Zach Williams & Dolly Parton - VENCEDOR
- Melhor Álbum Gospel
- 2ECOND WIND: READY - Anthony Brown & group therAPy
- MY TRIBUTE - Myron Butler
- CHOIRMASTER - Ricky Dillard
- GOSPEL ACCORDING TO PJ - PJ Morton - VENCEDOR
- KIERRA - Kierra Sheard
- Melhor Álbum de Música Cristã Contemporânea
- RUN TO THE FATHER - Cody Carnes
- ALL OF MY BEST FRIENDS - Hillsong Young & Free
- HOLY WATER - We The Kingdom
- CITIZEN OF HEAVEN - Tauren Wells
- JESUS IS KING - Kanye West - VENCEDOR
- Melhor Álbum Gospel Roots
- BEAUTIFUL DAY - Mark Bishop
- 20/20 - The Crabb Family
- WHAT CHRISTMAS REALLY MEANS - The Erwins
- CELEBRATING FISK! (THE 150TH ANNIVERSARY ALBUM) - Fisk Jubilee Singers - VENCEDOR
- SOMETHING BEAUTIFUL - Ernie Haase & Signature Sound
- Melhor Performance de American Roots
- COLORS - Black Pumas
- DEEP IN LOVE - Bonny Light Horseman
- SHORT AND SWEET - Brittany Howard
- I'LL BE GONE - Norah Jones & Mavis Staples
- I REMEMBER EVERYTHING - John Prine - VENCEDOR
- Melhor Música de American Roots
- CABIN - The Secret Sisters
- CEILING TO THE FLOOR - Sierra Hull
- HOMETOWN - Sarah Jarosz
- I REMEMBER EVERYTHING - John Prine - VENCEDOR
- MAN WITHOUT A SOUL - Lucinda Williams
- Melhor Álbum de Americana
- OLD FLOWERS - Courtney Marie Andrews
- TERMS OF SURRENDER - Hiss Golden Messenger
- WORLD ON THE GROUND - Sarah Jarosz - VENCEDOR
- EL DORADO - Marcus King
- GOOD SOULS BETTER ANGELS - Lucinda Williams
- Melhor Álbum de Bluegrass
- MAN ON FIRE -Danny Barnes
- TO LIVE IN TWO WORLDS, VOL. 1 - Thomm Jutz
- NORTH CAROLINA SONGBOOK - Steep Canyon Rangers
- HOME - Billy Strings - VENCEDOR
- THE JOHN HARTFORD FIDDLE TUNE PROJECT, VOL. 1 - Various Artists
- Melhor Álbum de Blues Tradicional
- ALL MY DUES ARE PAID - Frank Bey
- YOU MAKE ME FEEL - Don Bryant
- THAT'S WHAT I HEARD - Robert Cray Band
- CYPRESS GROVE - Jimmy "Duck" Holmes
- RAWER THAN RAW - Bobby Rush - VENCEDOR
- Melhor Álbum de Blues Contemporâneo
- HAVE YOU LOST YOUR MIND YET? - Fantastic Negrito - VENCEDOR
- LIVE AT THE PARAMOUNT - Ruthie Foster Big Band
- THE JUICE - G. Love
- BLACKBIRDS - Bettye LaVette
- UP AND ROLLING - North Mississippi Allstars
- Melhor Álbum Folk
- BONNY LIGHT HORSEMAN - Bonny Light Horseman
- THANKS FOR THE DANCE - Leonard Cohen
- SONG FOR OUR DAUGHTER - Laura Marling
- SATURN RETURN - The Secret Sisters
- ALL THE GOOD TIMES - Gillian Welch & David Rawlings - VENCEDOR
- Melhor Álbum de Música Roots Regional
- MY RELATIVES "NIKSO KOWAIKS" - Black Lodge Singers
- CAMERON DUPUY AND THE CAJUN TROUBADOURS - Cameron Dupuy And The Cajun Troubadours
- LOVELY SUNRISE - Nā Wai ʽEhā
- ATMOSPHERE - New Orleans Nightcrawlers - VENCEDOR
- A TRIBUTE TO AL BERARD - Sweet Cecilia
- Melhor Álbum Reggae
- UPSIDE DOWN 2020 - Buju Banton
- HIGHER PLACE - Skip Marley
- IT ALL COMES BACK TO LOVE - Maxi Priest
- GOT TO BE TOUGH - Toots & The Maytals - VENCEDOR
- ONE WORLD - The Wailers
- Melhor Álbum de Música Infantil
- ALL THE LADIES - Joanie Leeds - VENCEDOR
- BE A PAIN: AN ALBUM FOR YOUNG (AND OLD) LEADERS - Alastair Moock And Friends
- I'M AN OPTIMIST - Dog On Fleas
- SONGS FOR SINGIN' - The Okee Dokee Brothers
- WILD LIFE - Justin Roberts
- Melhor Álbum Falado (Poesia, Audiobooks, Narração)
- ACID FOR THE CHILDREN: A MEMOIR - Flea
- ALEX TREBEK - THE ANSWER IS... - Ken Jennings
- BLOWOUT: CORRUPTED DEMOCRACY, ROGUE STATE RUSSIA, AND THE RICHEST, MOST DESTRUCTIVE INDUSTRY ON EARTH - Rachel Maddow - VENCEDOR
- CATCH AND KILL - Ronan Farrow
- CHARLOTTE'S WEB (E.B. WHITE) - Meryl Streep (& Full cast)
- Melhor Álbum de Comédia
- BLACK MITZVAH - Tiffany Haddish - VENCEDOR
- I LOVE EVERYTHING - Patton Oswalt
- THE PALE TOURIST - Jim Gaffigan
- PAPER TIGER - Bill Burr
- 23 HOURS TO KILL - Jerry Seinfeld
- Melhor Álbum de Teatro Musical
- AMÉLIE
- AMERICAN UTOPIA ON BROADWAY
- JAGGED LITTLE PILL - VENCEDOR
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- THE PRINCE OF EGYPT
- SOFT POWER
- Melhor Compilação de Trilha Sonora para Mídia Visual
- A Beautiful Day in The Neighborhood
- Bill & Ted Face The Music
- Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga
- Frozen 2
- Jojo Rabbit - VENCEDOR
- Melhor Música Escrita para Mídia Visual
- Beautiful Ghosts - Cats
- Carried Me With You - From Onward
- Into The Unknown - Frozen 2
- No Time to Die - 007 - Sem Tempo para Morrer - VENCEDOR
- Stand Up - Harriet
- Melhor Clipe
- Brown Skin Girl - Beyoncé - VENCEDOR
- Life is Good - Future feat Drake
- Lockdown - Anderson.paak
- Adore You - Harry Styles
- Goliath - Woodkid
- Melhor Filme Musical
- Beastie Boys Story - Beastie Boys
- Black is King - Beyoncé
- We Are Freestyle Love Supreme - Freestyle Love Supreme
- Linda Ronstadt: The Sound of My Voice - Linda Ronstadt - VENCEDOR
- That Little Ol' Band From Texas - ZZ Top
- Melhor Álbum de Instrumental Contemporâneo
- Axiom - Christian Scott Atunde Adjuah
- Chronology of a Dream: Live at The Village Vanguard - Jon Batiste
- Take The Stairs - Black Violin
- Americana - Grégoire Maret, Romain Collin & Bill Frisell
- Live At The Royal Albert Hall - Snarky Puppy - VENCEDOR
- Melhor Engenharia de Som, Não-clássico
- BLACK HOLE RAINBOW - Devon Gilfillian
- EXPECTATIONS - Katie Pruitt
- HYPERSPACE - Beck - VENCEDOR
- JAIME - Brittany Howard
- 25 TRIPS - Sierra Hull
- Produtor do Ano, Não-Clássico
- Jack Antonoff
- Dan Auerbach
- Dave Cobb
- Flying Lotus
- Andrew Watt - VENCEDOR
- Melhor Engenharia de som, Clássico
- Danielpour: The Passion of Yeshua
- Gershwin: Porgy and Bess
- Hynes: Fields
- Ives: Complete Symphonies
- Shostakovich: Symphony Nº 13, 'Babi yar' - VENCEDOR
- Produtor do ano, Clássico
- Blanton Alspaugh
- David Frost - VENCEDOR
- Jesse Lewis
- Dmitriy Lipay
- Elaine Martone
- Melhor Remixagem
- DO YOU EVER (RAC MIX) - RAC, remixer (Phil Good)
- IMAGINARY FRIENDS (MORGAN PAGE REMIX) -Morgan Page, remixer (Deadmau5)
- PRAYING FOR YOU (LOUIE VEGA MAIN REMIX) - Louie Vega, remixer (Jasper Street Co.)
- ROSES (IMANBEK REMIX) - Imanbek Zeikenov, remixer (SAINt JHN) - VENCEDOR
- YOUNG & ALIVE (BAZZI VS. HAYWYRE REMIX) - Haywyre, remixer (Bazzi)
- Melhor Composição Instrumental
- BABY JACK - Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra
- BE WATER II - Christian Sands
- PLUMFIELD - Alexandre Desplat
- SPUTNIK - Maria Schneider - VENCEDOR
- STRATA - Remy Le Boeuf's Assembly Of Shadows Featuring Anna Webber & Eric Miller
- Melhor Arranjo, Instrumental ou Acapella
- BATHROOM DANCE - Hildur Guðnadóttir
- DONNA LEE - John Beasley - VENCEDOR
- HONEYMOONERS - Remy Le Boeuf's Assembly Of Shadows
- LIFT EVERY VOICE AND SING - Jarrett Johnson Featuring Alvin Chea
- URANUS: THE MAGICIAN -Jeremy Levy Jazz Orchestra
- Melhor Arranjo, Instrumentos e Vocais
- ASAS FECHADAS - Maria Mendes Feat. John Beasley & Orkest Metropole
- DESERT SONG - Säje
- FROM THIS PLACE - Pat Metheny Feat. Meshell Ndegeocello
- HE WON'T HOLD YOU - Jacob Collier Feat. Rapsody - VENCEDOR
- SLOW BURN - Becca Stevens Feat. Jacob Collier, Mark Lettieri, Justin Stanton, Jordan Perlson, Nic Hard, Keita Ogawa, Marcelo Woloski & Nate Werth
- Melhor Embalagem
- EVERYDAY LIFE - Coldplay
- FUNERAL - Lil Wayne
- HEALER - Grouplove
- ON CIRCLES - Caspian
- VOLS. 11 & 12 - Desert Sessions - VENCEDOR
- Melhor Embalagem de Edição Especial Limitada
- FLAMING PIE (COLLECTOR'S EDITION) - Paul McCartney
- GIANTS STADIUM 1987, 1989, 1991 - Grateful Dead
- MODE - Depeche Mode
- ODE TO JOY - Wilco - VENCEDOR
- THE STORY OF GHOSTLY INTERNATIONAL - Various Artists)
- Melhor Recado de Álbum
- AT THE MINSTREL SHOW: MINSTREL ROUTINES FROM THE STUDIO, 1894-192 - Various Artists
- THE BAKERSFIELD SOUND: COUNTRY MUSIC CAPITAL OF THE WEST, 1940-1974 - Various Artists
- DEAD MAN'S POP - The Replacements - VENCEDOR
- THE MISSING LINK: HOW GUS HAENSCHEN GOT US FROM JOPLIN TO JAZZ AND SHAPED THE MUSIC BUSINESS - Various Artists
- OUT OF A CLEAR BLUE SKY - Nat Brusiloff
- Melhor Álbum Histórico
- CELEBRATED, 1895-1896 - Unique Quartette
- HITTIN' THE RAMP: THE EARLY YEARS (1936 - 1943) - Nat King Cole
- IT'S SUCH A GOOD FEELING: THE BEST OF MISTER ROGERS - Mister Rogers - VENCEDOR
- 1999 SUPER DELUXE EDITION - Prince
- SOUVENIR - Orchestral Manoeuvres In The Dark
- THROW DOWN YOUR HEART: THE COMPLETE AFRICA SESSIONS - Béla Fleck
- Melhor Performance de Orquestra
- ASPECTS OF AMERICA - PULITZER EDITION - Carlos Kalmar, Oregon Symphony
- CONCURRENCE - Daníel Bjarnason, Iceland Symphony Orchestra
- COPLAND: SYMPHONY NO. 3 - Michael Tilson Thomas, San Francisco Symphony
- IVES: COMPLETE SYMPHONIES - Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic - VENCEDOR
- LUTOSłAWSKI: SYMPHONIES NOS. 2 & 3 - Hannu Lintu, Finnish Radio Symphony Orchestra
- Melhor Gravação de Ópera
- DELLO JOIO: THE TRIAL AT ROUEN - Boston Modern Orchestra Project; Odyssey Opera Chorus
- FLOYD, C.: PRINCE OF PLAYERS - Milwaukee Symphony Orchestra; Florentine Opera Chorus
- GERSHWIN: PORGY AND BESS - The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus - VENCEDOR
- HANDEL: AGRIPPINA - Il Pomo D'Oro
- ZEMLINSKY: DER ZWERG - Orchestra Of The Deutsche Oper Berlin; Chorus Of The Deutsche Oper Berlin
- Melhor Performance de Coral
- CARTHAGE - The Crossing
- DANIELPOUR: THE PASSION OF YESHUAH - James K. Bass, J'Nai Bridges, Timothy Fallon, Kenneth Overton, Hila Plitmann & Matthew Worth; Buffalo Philharmonic Orchestra; Buffalo Philharmonic Chorus & UCLA Chamber Singers - VENCEDOR
- KASTALSKY: REQUIEM - Joseph Charles Beutel & Anna Dennis; Orchestra Of St. Luke's; Cathedral Choral Society, The Clarion Choir, Kansas City Chorale & The Saint Tikhon Choir
- MORAVEC: SANCTUARY ROAD - Joshua Blue, Raehann Bryce-Davis, Dashon Burton, Malcolm J. Merriweather & Laquita Mitchell; Oratorio Society Of New York Orchestra; Oratorio Society Of New York Chorus
- ONCE UPON A TIME - Sarah Walker; Skylark Vocal Ensemble
- Melhor Performance de Música de Câmara/Conjunto pequeno
- CONTEMPORARY VOICES - Pacifica Quartet - VENCEDOR
- HEALING MODES - Brooklyn Rider
- HEARNE, T.: PLACE - Ted Hearne, Steven Bradshaw, Sophia Byrd, Josephine Lee, Isaiah Robinson, Sol Ruiz, Ayanna Woods & Place Orchestra
- HYNES: FIELDS - Devonté Hynes & Third Coast Percussion
- THE SCHUMANN QUARTETS - Dover Quartet
- Melhor Solo de Instrumental Clássico
- ADÈS: CONCERTO FOR PIANO AND ORCHESTRA - Boston Symphony Orchestra
- BEETHOVEN: COMPLETE PIANO SONATAS - Igor Levit
- BOHEMIAN TALES - Charles Owen; Symphonieorchester Des Bayerischen Rundfunks
- DESTINATION RACHMANINOV - ARRIVAL - The Philadelphia Orchestra
- THEOFANIDIS: CONCERTO FOR VIOLA AND CHAMBER ORCHESTRA - Richard O'Neill (Albany Symphony) - VENCEDOR
- Melhor Álbum Vocal Clássico Solo
- AMERICAN COMPOSERS AT PLAY - WILLIAM BOLCOM, RICKY IAN GORDON, LORI LAITMAN, JOHN MUSTO - Stephen Powell
- CLAIRIÈRES - SONGS BY LILI & NADIA BOULANGER - Nicholas Phan
- FARINELLI - Cecilia Bartoli
- A LAD'S LOVE - Brian Giebler
- SMYTH: THE PRISON - Sarah Brailey & Dashon Burton - VENCEDOR
- Melhor Compêndio Clássico
- ADÈS CONDUCTS ADÈS - Mark Stone & Christianne Stotijn
- SAARIAHO: GRAAL THÉÂTRE; CIRCLE MAP; NEIGES; VERS TOI QUI ES SI LOIN - Clément Mao-Takacs, conductor; Hans Kipfer, producer
- SEREBRIER: SYMPHONIC BACH VARIATIONS; LAMENTS AND HALLELUJAHS; FLUTE CONCERTO - José Serebrier, conductor; Jens Braun, producer
- THOMAS, M.T.: FROM THE DIARY OF ANNE FRANK & MEDITATIONS ON RILKE - Isabel Leonard; Michael Tilson Thomas, conductor; Jack Vad, producer - VENCEDOR
- WOOLF, L.P.: FIRE AND FLOOD - Matt Haimovitz; Julian Wachner, conductor; Blanton Alspaugh, producer
- Melhor Composição Clássica Contemporânea
- ADÈS: CONCERTO FOR PIANO AND ORCHESTRA - Thomas Adès
- DANIELPOUR: THE PASSION OF YESHUA - Richard Danielpour
- FLOYD, C.: PRINCE OF PLAYERS - Carlisle Floyd
- HEARNE, T.: PLACE - Ted Hearne
- ROUSE: SYMPHONY NO. 5 - Christopher Rouse - VENCEDOR