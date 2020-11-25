Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

The Weeknd é esnobado pelo Grammy e chama premiação de corrupta em rede social

Astro pop não está entre os indicados de 2021, e presidente do Grammy defende lisura do processo de nomeação

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 15:46
O cantor The Weeknd
O cantor The Weeknd Crédito: Divulgação
"O Grammy continua corrupto. Vocês devem transparência a mim, aos meus fãs e à indústria...", disse o astro pop The Weeknd nesta terça (24), em uma rede social, horas depois de a premiação divulgar a lista de indicados para a cerimônia do ano que vem.
O artista canadense foi esnobado pela premiação --mesmo tendo lançado um disco bem-sucedido neste ano, "After Hours", ele não está indicado em nenhuma categoria. O cantor não elaborou seus comentários.
Seu nome chegou a ser um dos tópicos mais comentados do dia no Twitter, devido à reação de fãs indignados com a ausência do cantor entre as nomeações.
O presidente interino do Grammy, Harvey Mason Jr., em entrevista à revista Variety, afirmou que a ausência de The Weeknd se deve à uma decisão das cerca de 20 pessoas que votam nos indicados. "Nós temos oito vagas de nomeação para preencher [as "quatro grandes" categorias": melhor álbum, música, disco e artista revelação], cinco em outras, e os votantes votam pelos seus favorito. É muito interessante, contudo."

Veja Também

Grammy tem Beyoncé, Dua Lipa e Taylor Swift entre os principais indicados

Emicida, Caetano Veloso e Pabllo Vittar concorrem ao Grammy latino 2020

Kanye West urina em troféu do Grammy na privada

Mason Jr. defendeu a lisura das escolhas, dizendo que acompanhou a escolha dos indicados às categorias principais e que os jurados são profissionais excelentes, "no auge de seu ofício de compositores e produtores".
"Eles estavam ouvindo criticamente todas as canções que passavam pelas suas mesas de trabalho --ou mesas de trabalho virtuais--, então não acredito que isso mostre uma falha no processo", completou. Segundo ele, houve 23 mil candidaturas aos quatro principais prêmios, o maior número na história do Grammy.
Beyoncé, que concorre em três dos quatro prêmios mais prestigiados, lidera as indicações, com nove no total. Logo depois da cantora vêm Taylor Swift, Dua Lipa e o rapper Roddy Ricch --sucesso no TikTok--, com seis indicações cada um. Brittany Howard, vocalista da banda Alabama Shakes, surpreendeu e apareceu em quatro categorias com seu disco solo de estreia, "Stay High"
A cerimônia de premiação do Grammy 2021 acontece no dia 31 de janeiro, um domingo, às 22h (de Brasília), com apresentação do comediante Trevor Noah. No ano passado, marcado por estreantes entre os indicados nas principais categorias, a Academia de Gravação consagrou a cantora Billie Eilish como principal vencedora, batendo inclusive alguns recordes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados