Grammy tem Beyoncé, Dua Lipa e Taylor Swift entre os principais indicados

O Grammy divulgou a lista de artistas, discos e músicas indicados à premiação que acontece em 2021. Beyoncé lidera as indicações, concorrendo em três dos quatro prêmios mais prestigiados, com nove no total.
Logo depois da cantora vêm Taylor Swift, Dua Lipa e o rapper Roddy Ricch, com seis indicações cada um. Brittany Howard, vocalista da banda Alabama Shakes, surpreendeu e apareceu em quatro categorias com seu disco solo de estreia, "Stay High".
A lista de indicados ao Grammy 2021 foi divulgada no início da tarde desta terça (24), por meio de uma live nas redes sociais.
Entre os principais indicados, é marcante a presença feminina, que quase monopolizaram a categoria de artista revelação - uma das quatro grandes categorias, junto com disco do ano, gravação do ano e música do ano - e ocuparam todas as posições em melhor performance de rock, gênero com predominância histórica de homens.
Outra surpresa foi o grupo coreano BTS, de k-pop, em uma das categorias importantes da premiação. Eles já haviam sido indicados em melhor encarte, mas agora disputam com nomes como Lady Gaga, Ariana Grande e Taylor Swift o prêmio de melhor performance de grupo ou duo pop.
Dois brasileiros foram indicados ao Grammy 2021. Uma delas é a cantora Bebel Gilberto, que concorre ao Melhor Álbum de Música Global, com o disco "Agora". O outro é o violonista e guitarrista paulistano Chico Pinheiro, cujo disco "City of Dreams" concorre ao Melhor Álbum Latino de Jazz. Na premiação deste ano, ele já havia sido indicado nessa mesma categoria do Grammy, com o álbum "Sorte!: Music by John Finbury", em que tocou ao lado de outros músicos.
Entre os principais esnobados do ano está The Weeknd, que lançou um álbum bem-sucedido este ano. Swift, que passou quase batido no ano passado, voltou a figurar entre as protagonistas com o disco "Folklore".
A cerimônia de premiação do Grammy 2021 acontece no dia 31 de janeiro, um domingo, às 22h (de Brasília), com apresentação do comediante Trevor Noah. No ano passado, marcado por estreantes entre os indicados nas principais categorias, a cantora Billie Eilish foi a principal vencedora, batendo inclusive alguns recordes.
VEJA A LISTA COM OS PRINCIPAIS INDICADOS
- Gravação do ano
- ?'Black Parade,' de Beyoncé
- 'Colors', de Black Pumas
- 'Rockstar', de DaBaby com Roddy Ricch
- 'Say So', de Doja Cat
- 'Everything I Wanted', de Billie Eilish
- 'Dont Start Now', de Dua Lipa
- 'Circles', de Post Malone
- 'Savage', de Megan Thee Stallion
- Disco do ano
- 'Chilombo', de Jhené Aiko
- 'Black Pumas', de Black Pumas
- 'Everyday Life', de Coldplay
- 'Djesse Vol. 3', de Jacob Collier
- 'Women in Music Pt. III', de Haim
- 'Future Nostalgia', de Dua Lipa
- 'Hollywoods Bleeding', de Post Malone
- 'Folklore', de Taylor Swift
- Música do ano
- 'Black Parade', de Beyoncé
- 'The Box', de Roddy Ricch
- 'Cardigan', de Taylor Swift
- 'Circles', de Post Malone
- 'Dont Start Now', de Dua Lipa
- 'Everything I Wanted', de Billie Eilish
- 'I Cant Breathe', de H.E.R.
- 'If the World Was Ending', de JP Saxe com Julia Michaels
- Artista revelação
- Ingrid Andress
- Phoebe Bridgers
- Chika
- Noah Cyrus
- D Smoke
- Doja Cat
- Kaytranada
- Megan Thee Stallion
- Melhor álbum de rock
- 'The New Abnormal', de The Strokes
- 'Sound & Fury', de Sturgill Simpson
- 'Daylight', de Grace Potter
- 'A Hero's Death', de Fontaines D.C.
- 'Kiwanuka', de Michael Kiwanuka
- Melhor performance de rock
- Fiona Apple, por 'Shameika'
- Phoebe Bridgers, por 'Kyoto'
- Haim, por 'The Steps'
- Brittany Howard, por 'Stay High'
- Grace Potter, por 'Daylight'
- Big Thief, por 'Not'
- Melhor música de rock
- 'Kyoto', de Phoebe Bridgers
- 'Not', de Big Thief
- 'Lost in Yesterday', de Tame Impala
- 'Stay High', de Brittany Howard
- Melhor álbum de música alternativa
- 'Fetch the Bolt Cutters', de Fiona Apple
- 'Punisher', de Phoebe Bridgers
- 'Hyperspace', de Beck
- 'Jaime', de Brittany Howard
- 'The Slow Rush', de Tame Impala
- Melhor álbum latino ou urbano
- 'YHLQMDLG', de Bad Bunny
- 'Pausa', de Ricky Martin
- '3:33', de Debi Nova
- 'Mesa para Dos', de Kany García
- 'Por Primera Vez', de Camilo
- Melhor álbum de R&B progressivo
- 'Ungodly Hour', de Chloe X Halle
- 'CHILOMBO', de Jhene Aiko
- 'Free Nationals', de Free Nationals
- 'F*** Yo Feelings', de Robert Glasper
- 'It Is What It Is', de Thundercat
- Melhor álbum de R&B
- 'Take Time', de Giveon
- 'Happy 2 Be Here', de Ant Clemons
- 'To Feel Love/d', de Luke James
- 'Bigger Love', de John Legend
- 'All Rise', de Gregory Porter
- Melhor música de R&B
- 'Better Than I Imagine', de Robert Glasper com H.E.R. e Meshell Ndegeocello
- 'Black Parade', de Beyoncé
- 'Collide', de Tiana Major9 e Earthgang
- 'Do It', de Chloe X Halle
- 'Slow Down', de Skip Marley com H.E.R.
- Melhor álbum de rap
- 'Black Habits', de D Smoke
- 'Alfredo', de Freddie Gibbs & The Alchemist
- 'A Written Testimony', de Jay Electronica
- 'Kings Disease', de Nas
- 'The Allegory Royce', de Da 59?
- Melhor música de rap
- 'The Box', de Roddy Ricch
- 'The Bigger Picture', de Lil Baby
- 'Laugh Now, Cry Later, de Drake com Lil Durk
- 'Rockstar', de DaBaby com Roddy Ricch
- 'Savage', de Megan Thee Stallion com Beyoncé
- Melhor performance de rap
- 'Deep Reverence', de Big Sean com Nipsey Hussle
- 'Bop', de DaBaby
- 'Whats Poppin', de Jack Harlow
- 'The Bigger Picture', de Lil Baby
- 'Savage', de Megan Thee Stallion com Beyoncé
- 'Dior', de Pop Smoke
- Melhor performance pop solo
- 'Yummy', de Justin Bieber
- 'Say So', de Doja Cat
- 'Everything I Wanted', de Billie Eilish
- 'Dont Start Now', de Dua Lipa
- 'Watermelon Sugar', de Harry Styles
- 'Cardigan', de Taylor Swift
- Melhor performance de grupo ou duo pop
- 'Un Día (One Day)', de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny e Tainy
- 'Intentions', de Justin Bieber com Quavo
- 'Dynamite', de BTS
- 'Rain on Me', de Lady Gaga com Ariana Grande
- 'Exile', de Taylor Swift com Bon Iver
- Melhor disco de pop vocal
- 'Changes', de Justin Bieber
- 'Chromatica', de Lady Gaga
- 'Future Nostalgia', de Dua Lipa
- 'Fine Line', de Harry Styles
- 'Folklore', de Taylor Swift
- Melhor performance de metal
- 'Bum-Rush', de Body Count
- 'Underneath', de Code Orange
- 'The In-Between', de In the Moment
- 'Bloodmoney', de Poppy
- 'Executioners Tax (Swing of the Axe) - Live', de Power Trip
- Produtor do ano
- Jack Antonoff
- Dan Auerbach
- Dave Cobb
- Flying Lotus
- Andrew Watt
- Melhor álbum de jazz instrumental
- 'On the Tender Spot of Every Calloused Moment', de Ambrose Akinmusire
- 'Waiting Game', de Terri Lyne Carrington e Social Science
- 'Happening: Live at the Village Vanguard', de Gerald Clayton
- 'Trilogy 2', de Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade
- 'Roudagain', de Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian McBride & Brian Blade
- Melhor filme musical
- 'Beastie Boys Story', de Beastie Boys
- 'Black Is King', de Beyoncé
- 'We Are Freestyle Love Supreme', de Freestyle Love Supreme
- 'Linda Ronstadt: The Sound of My Voice', de Linda Ronstadt
- 'That Little Ol Band From Texas', de ZZ Top
- Melhor álbum de música global
- 'Twice as Tall', de Burna Boy
- 'Amadjar', de Tinariwen
- 'Love Letters', de Anoushka Shankar
- 'Agora', de Bebel Gilberto
- 'Fu Chronicles', de Antibalas
- Melhor álbum de jazz latino
- 'Tradiciones', de Afro-Peruvian Jazz Orchestra
- 'Four Questions', de Arturo O'Farrill & The Afro-Latin Jazz Orchestra
- 'City of Dreams', de Chico Pinheiro
- 'Viento y Tiempo - Live at Blue Note Tokyo', de Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola
- 'Tranes Delight', de Poncho Sanchez