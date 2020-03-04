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Música

Presidente do Grammy é demitida do cargo após denunciar abusos

Deborah Dugan estava sob licença administrativa desde meados de janeiro, quando foi afastada após uma queixa de abuso

Publicado em 04 de Março de 2020 às 13:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 13:05
Deborah Dugan, presidente afastada do Grammy Crédito: Instagram/@deb_dugan
A Academia de Gravação demitiu Deborah Dugan, a presidente afastada que questionou a integridade do processo de indicação ao Grammy e denunciou casos de abuso sexual cometidos por integrantes da organização, que ela chamou de "clube de garotos que favorece homens poderosos".
A Academia afirmou na segunda-feira, 2, que tomou a decisão de demitir Dugan após "duas investigações independentes exaustivas e caras" sobre ela e suas queixas, alegando que as revisões encontraram "deficiências gerenciais e falhas constantes", embora não tenha fornecido detalhes.
Dugan estava sob licença administrativa desde meados de janeiro, quando foi afastada na véspera da cerimônia do Grammy, acusada de má conduta e intimidação.

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A Academia disse na segunda-feira que esta era uma de várias reclamações que recebeu. Dugan havia levantado vários problemas sobre a maneira pela qual a organização opera e acusou seus principais membros de tratá-la inadequadamente durante uma reunião, detalhada em uma queixa apresentada à Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego.
Dugan disse que a investigação não incluiu entrevistas com ela nem abordou suas queixas sobre conflitos de interesse e irregularidades no processo de votação. "Embora eu esteja decepcionada com este novo evento, não estou surpresa, dado o padrão da Academia de lidar com denúncias", disse ela em uma declaração. "Então, em vez de tentar reformar a instituição corrupta por dentro, continuarei trabalhando para responsabilizar quem continua trabalhando em benefício próprio, manchando o processo de votação do Grammy e discriminando mulheres e negros". (Com agências internacionais)

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