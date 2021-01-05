Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Categoria de melhor álbum infantil

Artistas recusam indicações ao Grammy em protesto por categoria sem negros

Três dos cinco artistas indicados ao Grammy 2021 de melhor álbum infantil recusaram suas nomeações em protesto pela ausência de negros na categoria

Publicado em 

05 jan 2021 às 19:07

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 19:07

Músicos da Okee Dokee Brothers estão entre os que recusaram a indicação ao Grammy 2021
bandas Okee Dokee Brothers Crédito: Reprodução/Instagram @okeedokeebros
Três dos cinco artistas indicados ao Grammy 2021 de melhor álbum infantil recusaram suas nomeações em protesto pela ausência de negros na categoria.
A decisão, tomada em conjunto pelo cantor Alastair Moock e as bandas Okee Dokee Brothers e Dog on Fleas, foi comunicada em carta publicada nas redes sociais. Nela, os músicos dizem que "não poderiam, em sã consciência, se beneficiar de um processo que historicamente negligenciou as mulheres e artistas negros".
No texto, eles argumentam que a indicação de apenas brancos para a categoria – e dos quais só um é mulher – não configura uma aberração no cenário da música infantil, já que, nos últimos dez anos, só 6% das indicações tinham liderança ou coliderança de pessoas negras e cerca de 30% eram lideradas por mulheres.
"Esses números seriam decepcionantes em qualquer categoria, mas, num gênero cujos artistas têm a tarefa única de modelar justiça, bondade e inclusão, os números são inaceitáveis", dizem os artistas na carta.
Em entrevista à rádio americana NPR, a diretora de diversidade, equidade e inclusão da academia do Grammy, Valeisha Butterfield Jones, disse que a instituição tem trabalhado para aumentar a diversidade entre os membros da academia e nos comitês de indicação. "Somos uma instituição que está pronta para mudanças, mas os desafios que enfrentamos não são exclusividade nossa, ou da nossa indústria", diz.
Com a saída dos três indicados, o Grammy de melhor álbum infantil será disputado entre a cantora Joanie Leeds e o músico Justin Roberts. Leeds recebeu o apoio dos artistas que se retiraram e comentou que estaria sendo incoerente se não optasse pela permanência.
"Eu não recusei porque meu álbum é sobre empoderar mulheres jovens. Eu tenho 20 mulheres no meu álbum. Então, para nós, seria ir contra a nossa mensagem", afirma.

Veja Também

Globo desmente que apresentador Faustão esteja na UTI com Covid-19

Jogadora Marta fica noiva de zagueira americana: "Juntas"

"BBB 21": Flavia Pavanelli desativa Twitter após sumiço e polêmica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados