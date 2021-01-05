Globo desmente que apresentador Faustão esteja na UTI com Covid-19

O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: Globo/Selmy Yassuda

O apresentador Fausto Silva, 70, teve de ir ao hospital Albert Einstein, na manhã desta terça-feira (5), para exames de rotina. Porém, uma falsa notícia de que ele estaria em estado grave na UTI devido a complicações do coronavírus assustou os fãs do artista.

A Globo, em nota, esclarece que está tudo bem com o comandante do Domingão do Faustão (Globo). "Apuramos com Fausto e ele esclarece que não está internado. Está fazendo um tratamento de rotina de filtragem no hospital por conta de retenção de líquidos''.

A mulher de Faustão, Luciana Cardoso, foi ao Instagram confirmar que tudo não passou de uma notícia falsa. Em imagem ao lado do apresentador, marcou sua localização como "em casa" e desejou um feliz 2021 a todos.

A postagem animou muitos fãs e celebridades que resolveram deixar seu apoio e, claro, sua sensação de alívio pela boa notícia. Foram os casos dos atores Cris Vianna e Ary Fontoura e dos apresentadores Ticiane Pinheiro, Adriane Galisteu e César Filho.

A notícia de que Faustão estava mal no hospital levou o nome do apresentador aos temas mais comentados do dia no Twitter.