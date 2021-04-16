Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prêmio

Anitta ganha 'Melhor Artista Feminina' no Latin America Music Awards

Ela venceu nomes como Becky G, Karol G, Natti Natasha e Shakira. Além da categoria que saiu vencedora, a cantora disputou o prêmio de "Artista Social do Ano"

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 09:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 abr 2021 às 09:19
A cantora Anitta
A cantora Anitta Crédito: Globo/João Miguel Júnior
Anitta, 28, foi eleita a "Melhor Artista Feminina" no Latin America Music Awards, evento que premia cantores da América Latina e aconteceu em Miami, nos Estados Unidos, na noite desta quinta-feira (15). Ela venceu nomes como Becky G, Karol G, Natti Natasha e Shakira.
"Meu Deus, muito obrigada! Antes de tudo, que emoção estar aqui. O Brasil é um país latino, mas falamos português, isso faz com que as coisas se dividam um pouco. Vir aqui e aprender toda essa cultura incrível em espanhol, os cantores, a música, é algo incrível. Muito obrigada pelo espaço e por tudo!", agradeceu a artista, em espanhol, ao receber o troféu.
Esta foi a terceira vez que Anitta representou o Brasil na premiação. Além da categoria que saiu vencedora, a cantora disputou o prêmio de "Artista Social do Ano". Ela se apresentou no evento usando um macacão Gucci pink justíssimo e junto com Wisin, Myke Towers e Maluma cantou o hit "Mi Niña".
Já na hora de receber o prêmio, Anitta usava um top com mangas pretas, que deixava sua barriga de fora e uma saia transparente e brilhante com uma calcinha fio-dental, feito pelo estilista David Koma.
A cantora quase ficou de fora da apresentação ao fazer um teste rápido de Covid-19 que apresentou o resultado positivo. Porém, a assessoria da artista afirmou, em comunicado, que outros dois testes realizados pela brasileira deram negativo.
"Esclarecimento Anitta Latin Amas: Para participar do prêmio Latin Ama, a cantora Anitta realizou (na última segunda-feira - 12/04) um teste do tipo 'rápido' para detectar o corona vírus e o resultado foi 'positivo'", começou.
"Após esse exame, a produção do prêmio solicitou novamente outros dois testes como contra-provas do tipo PCR laboratoriais, que resultaram negativos", concluiu a nota.

Veja Também

Viih Tube é a nova líder no BBB 21 e deixa Gil, Fiuk e Caio na Xepa

Bella Hadid vende apartamento em Nova York por R$ 36 milhões

Anitta quase tem apresentação cancelada por falso positivo para Covid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta celebridades Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carretas pegam fogo em acidente na Rodovia do Contorno em Cariacica
Ramy nas areias da praia de Camburi, em 1986
O dia em que a orla de Camburi virou um picadeiro para um elefante se divertir
Imagem de destaque
Pedras naturais do ES são atração da 1ª Bienal de Arquitetura Brasileira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados