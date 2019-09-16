Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em alerta

Rod Stewart diz estar curado de câncer de próstata

Aos 74 anos, o cantor britânico comemorou os resultados dos exames e fez questão de ir a público para alertar outros homens sobre a importância do diagnóstico precoce

Publicado em 

16 set 2019 às 12:06

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 12:06

O astro do rock britânico Rod Stewart, 74, revelou que se curou de um câncer de próstata após tratamento de dois anos, segundo a agência de notícias AFP.
O cantor Rod Stewart Crédito: Reprodução/Instagram @sirrodstewart
O ex-vocalista do Faces fez, neste fim de semana, a celebração deste momento durante uma campanha de arrecadação de fundos contra a doença em Surrey (sul da Inglaterra), informou a associação Prostate Project. O roqueiro é considerado completamente curado desde julho do ano passado.
"Dois anos atrás, eu fui diagnosticado com câncer de próstata. Estou bem agora, simplesmente porque o descobri cedo. Trabalhei nisso por dois anos e fiquei feliz, e o bom Deus cuidou de mim", afirmou o músico durante o evento, segundo o jornal britânico The Guardian.
Stewart fez questão de ir a público para alertar outros homens sobre a importância do diagnóstico precoce. "Ninguém sabia disso, mas pensei que era hora de contar a todos. Se estou curado agora é só porque cuidei disso cedo. Realizei exames", testemunhou."Caras, vocês realmente precisam ir ao médico", implorou o músico.
É a segunda vez que Stewart faz tratamento para câncer, ainda segundo o The Guardian. Em 2000, ele foi diagnosticado com câncer de tireoide. "Tive medo, me senti vulnerável a um nível que nunca tinha antes", escreveu mais tarde em uma autobiografia, mas o tumor foi rapidamente removido.
"Nenhuma quimioterapia foi necessária, o que, por sua vez, significava que não havia risco de eu perder o cabelo", escreveu ele. "E vamos ser sinceros: se estivermos classificando ameaças à sobrevivência da minha carreira, perder meu cabelo seria apenas o segundo a perder minha voz", afirmou ele na época.
O disco mais recente do músico, "Blood Red Roses", foi lançado em setembro de 2018 e alcançou o primeiro lugar no Reino Unido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

câncer
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados