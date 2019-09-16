Rod Stewart diz estar curado de câncer de próstata

O astro do rock britânico Rod Stewart, 74, revelou que se curou de um câncer de próstata após tratamento de dois anos, segundo a agência de notícias AFP.

O cantor Rod Stewart Crédito: Reprodução/Instagram @sirrodstewart

O ex-vocalista do Faces fez, neste fim de semana, a celebração deste momento durante uma campanha de arrecadação de fundos contra a doença em Surrey (sul da Inglaterra), informou a associação Prostate Project. O roqueiro é considerado completamente curado desde julho do ano passado.

"Dois anos atrás, eu fui diagnosticado com câncer de próstata . Estou bem agora, simplesmente porque o descobri cedo. Trabalhei nisso por dois anos e fiquei feliz, e o bom Deus cuidou de mim", afirmou o músico durante o evento, segundo o jornal britânico The Guardian.

Stewart fez questão de ir a público para alertar outros homens sobre a importância do diagnóstico precoce. "Ninguém sabia disso, mas pensei que era hora de contar a todos. Se estou curado agora é só porque cuidei disso cedo. Realizei exames", testemunhou."Caras, vocês realmente precisam ir ao médico", implorou o músico.

É a segunda vez que Stewart faz tratamento para câncer, ainda segundo o The Guardian. Em 2000, ele foi diagnosticado com câncer de tireoide. "Tive medo, me senti vulnerável a um nível que nunca tinha antes", escreveu mais tarde em uma autobiografia, mas o tumor foi rapidamente removido.

"Nenhuma quimioterapia foi necessária, o que, por sua vez, significava que não havia risco de eu perder o cabelo", escreveu ele. "E vamos ser sinceros: se estivermos classificando ameaças à sobrevivência da minha carreira, perder meu cabelo seria apenas o segundo a perder minha voz", afirmou ele na época.