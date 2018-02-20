Roberto Justus se declara para a esposa, em aniversário de 30 anos

O empresário Roberto Justus comemorou o aniversário de sua esposa, Ana Paula Siebert, com uma linda homenagem nas redes sociais.

Para celebrar os 30 anos da modelo, Justus não poupou elogios. "Sempre companheira, sempre muito dedicada e carinhosa apesar de sua forte personalidade. Madura para a sua idade e com uma rapidez e inteligência incríveis", escreveu.

"Uma soma rara de embalagem e conteúdo como raramente se vê! Te amo demais e quero sempre estar ao seu lado comemorando suas conquistas e vivendo nossos momentos intensamente...", completou. Veja o post: