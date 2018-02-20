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Amor

Roberto Justus se declara para a esposa, em aniversário de 30 anos

Justus não poupou elogios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 12:38

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 12:38

O empresário Roberto Justus comemorou o aniversário de sua esposa, Ana Paula Siebert, com uma linda homenagem nas redes sociais.
Para celebrar os 30 anos da modelo, Justus não poupou elogios. "Sempre companheira, sempre muito dedicada e carinhosa apesar de sua forte personalidade. Madura para a sua idade e com uma rapidez e inteligência incríveis", escreveu.
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"Uma soma rara de embalagem e conteúdo como raramente se vê! Te amo demais e quero sempre estar ao seu lado comemorando suas conquistas e vivendo nossos momentos intensamente...", completou. Veja o post: 
Casados desde 2015, os dois estão curtindo uma viagem romântica nos Estados Unidos.

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