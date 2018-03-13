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Roberto Carlos planeja construir prédio em formato de rosa

O condomínio residencial deve contar com 152 apartamentos, em Goiânia

Publicado em 12 de Março de 2018 às 21:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 21:07
Cantor Roberto Carlos Crédito: Reprodução/Instagram
Não é de hoje que o gosto do cantor Roberto Carlos por rosas é conhecido pelo público. É comum vê-lo distribuindo flores aos fãs durante algumas apresentações, mas desta vez, ele planeja construir um prédio no formato da flor.
O condomínio residencial deve contar com 152 apartamentos no bairro Jardim Goiás, em Goiânia, e está nos planos da Emoções Incorporadora, empresa do ramo imobiliário da qual Roberto Carlos é sócio.
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Recentemente, Roberto Carlos chamou atenção por processar um corretor chamado Roberto Carlos que utilizava seu nome em uma imobiliária, mas acabou perdendo o processo na Justiça.

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