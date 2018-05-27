Roberto Carlos manifesta apoio a greve dos caminhoneiros

Roberto Carlos sai em defesa da greve dos caminhoneiros Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Roberto Carlos defendeu a greve dos caminhoneiros durante o show que realizou na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, na noite desse sábado (26). Durante a apresentação, o artista disse que os caminhoneiros tem o carinho e o respeito dele.

As vezes os fins justificam os meios. Meu carinho e meu respeito por todos os caminhoneiros que estão fazendo todo esse movimento. As causas que eles estão brigando com certeza não são causas só deles. São nossas causas. Meu abraço e meu carinho aos nossos heróis caminhoneiros de todas as estradas, afirmou.

O cantor ainda agradeceu aos caminhoneiros que são responsáveis pelo transporte dos equipamentos do show dele.



