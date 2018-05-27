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Paralisação

Roberto Carlos manifesta apoio a greve dos caminhoneiros

'As causas que eles estão brigando com certeza não são causas só deles, são nossas causas', afirmou o artista durante um show

Publicado em 27 de Maio de 2018 às 20:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2018 às 20:58
Roberto Carlos sai em defesa da greve dos caminhoneiros Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor Roberto Carlos defendeu a greve dos caminhoneiros durante o show que realizou na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, na noite desse sábado (26). Durante a apresentação, o artista disse que os caminhoneiros tem o carinho e o respeito dele.
As vezes os fins justificam os meios. Meu carinho e meu respeito por todos os caminhoneiros que estão fazendo todo esse movimento. As causas que eles estão brigando com certeza não são causas só deles. São nossas causas. Meu abraço e meu carinho aos nossos heróis caminhoneiros de todas as estradas, afirmou.
O cantor ainda agradeceu aos caminhoneiros que são responsáveis pelo transporte dos equipamentos do show dele.
 
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