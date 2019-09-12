Roberto Carlos começa turnê 2019 e reúne capixaba e globais em show

O nosso Roberto Carlos já deu o start em sua temporada de shows de 2019. O primeiro da turnê deste ano aconteceu na noite do último dia 4, no Espaço das Américas, em São Paulo.
Nessa primeira apresentação, segundo informações do colunista Amaury Jr, Zezé Di Camargo e a namorada capixaba, Graciele Lacerda, além do padre Fábio de Melo e o jornalista Rodrigo Bocardi marcaram presença no show.
Na web, em outros cliques compartilhados pelos famosos, o Rei aparece ainda ao lado da ex-paquita Andrea Sorvetão e Ana Paula Siebert, que ainda se declarou para o cantor capixaba: "Não é à toa que alguém ganha o apelido de rei. Roberto Carlos canta de um jeito que encanta".
Na agenda oficial do cantor, o Espírito Santo não aparece nos shows já marcados. Na lista, a previsão é de que o Rei passe por São Paulo, Colômbia, Curitiba e em fevereiro de 2020 siga para seu cruzeiro Projeto Emoções.