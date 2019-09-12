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Prestígio

Roberto Carlos começa turnê 2019 e reúne capixaba e globais em show

Por enquanto, o Espírito Santo - Estado onde o Rei nasceu - não está na rota de shows de Roberto Carlos, que fará apresentações até na Colômbia em 2019
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

12 set 2019 às 07:10

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 07:10

O nosso Roberto Carlos já deu o start em sua temporada de shows de 2019. O primeiro da turnê deste ano aconteceu na noite do último dia 4, no Espaço das Américas, em São Paulo. 
Roberto Carlos, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo: noite de show do Rei em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram @camargueros_una_pasion
Nessa primeira apresentação, segundo informações do colunista Amaury Jr, Zezé Di Camargo e a namorada capixaba, Graciele Lacerda, além do padre Fábio de Melo e o jornalista Rodrigo Bocardi marcaram presença no show. 
Na web, em outros cliques compartilhados pelos famosos, o Rei aparece ainda ao lado da ex-paquita Andrea Sorvetão e Ana Paula Siebert, que ainda se declarou para o cantor capixaba: "Não é à toa que alguém ganha o apelido de rei. Roberto Carlos canta de um jeito que encanta". 
> Marcus Buaiz critica cena cultural do ES e abre o jogo sobre fortuna
Na agenda oficial do cantor, o Espírito Santo não aparece nos shows já marcados. Na lista, a previsão é de que o Rei passe por São Paulo, Colômbia, Curitiba e em fevereiro de 2020 siga para seu cruzeiro Projeto Emoções. 

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