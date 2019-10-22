"Asqueroso"

Roberta Miranda revela maus tratos de segurança Paulão de Gusttavo Lima

Cantora ficou revoltada com a situação e foi desabafar na web: "Jamais passei perto de uma falta de respeito como passei com este tal de Paulão, segurança do Gusttavo Lima"

A cantora Roberta Miranda Crédito: Globo/Fábio Rocha

Roberta Miranda, 63, disse que foi maltratada por um segurança no show que Gusttavo Lima, 30, fez na noite de domingo (20), em São Paulo. Em vídeos publicados em seu Instagram, a cantora contou que tentou entrar no camarim para dar um abraço no cantor, mas foi barrada e desrespeitada por um funcionário da equipe de Lima.

"Jamais passei perto de uma falta de respeito como passei com este tal de Paulão, segurança do @gusttavolima. Você, cara, é asqueroso!! Preferi me retirar a dar um tapa na sua cara", escreveu ela, na legenda da publicação.

Na mesma publicação, Miranda também desejou melhoras para o cantor, que teve uma virose antes do show. "Gusttavo Lima que Deus te proteja, meu querido, e vai aqui uma dica de quem quase perde a saúde física e mental de tanto trabalhar. Saúde é o bem mais precioso. Conte comigo."

Em vídeos no Stories, Miranda disse que conhece muitos médicos em São Paulo e, por isso, decidiu levar o seu apoio para o cantor, mas foi barrada pelo segurança. Pouco tempo depois, ela disse que uma assessora de Lima apareceu e informou que ele já estava entrando no palco.

A cantora contou, então, que se dirigiu até a rampa que dá acesso ao palco para dar um abraço em Gusttavo Lima, mas foi novamente impedida. "Esse cidadão, esse segurança, esse Paulão me brecou de novo. Eu disse: 'Poxa, Paulão. Não é assim que se faz. Meu segurança trabalha comigo há anos, se ele maltratar um colega meu, eu boto ele na rua na hora. Nem colega, nem fã.", contou. "Vontade de dar um tranco nesse Paulão eu tive, mas vim embora. É nojento o que esse cara fez. Em 33 anos de carreira, nunca ninguém fez isso comigo", concluiu.

Procurada, a assessoria de imprensa de Gusttavo Lima disse que não tem um posicionamento sobre o assunto. Já sobre a saúde de Lima, a informação é que o cantor está bem e iria fazer um check-up nesta segunda-feira (21).

