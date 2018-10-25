Rita Cadillac revela que já ficou quatro anos sem fazer sexo

. Crédito: Reprodução/Instagram @ritacadillac

A ex-chacrete Rita Cadillac falou sobre o período em que passou quatro anos sem fazer sexo em entrevista ao Superpop na última quarta-feira, 24.

Sexo não é pecado, não é sujo, nada disso. Mas eu tenho um problema sério. Não consigo sair hoje pra uma balada, conhecer a pessoa e vamo que vamo', contou.

Em outro momento, acrescentou: Eu fiquei mais de quatro anos. Sem sexo tête-à-tête, pessoa a pessoa, pele a pele.

As outras convidadas do programa também falaram sobre suas experiências no assunto. Geisy Arruda, por exemplo, garante que o máximo de tempo que já passou pela abstinência foi de dois meses: por conta da cirurgia íntima que eu fiz. Foi triste. Fiquei irritada, nervosa, mal-humorada, queria matar as pessoas.

Mulher Melão, por sua vez, afirmou que passou oito meses sem sexo: uma época que eu tava na Igreja. Fui doutrinada pela religião, que deveria ficar sem sexo. Eu respeito muito, até hoje, mas pra mim não deu, realmente não consegui ficar.