Rita Cadillac revela que já ficou quatro anos sem fazer sexo

A ex-chacrete Rita Cadillac falou sobre o período em que passou quatro anos sem fazer sexo em entrevista ao Superpop na última quarta-feira, 24.
Sexo não é pecado, não é sujo, nada disso. Mas eu tenho um problema sério. Não consigo sair hoje pra uma balada, conhecer a pessoa e vamo que vamo', contou.
Em outro momento, acrescentou: Eu fiquei mais de quatro anos. Sem sexo tête-à-tête, pessoa a pessoa, pele a pele.
As outras convidadas do programa também falaram sobre suas experiências no assunto. Geisy Arruda, por exemplo, garante que o máximo de tempo que já passou pela abstinência foi de dois meses: por conta da cirurgia íntima que eu fiz. Foi triste. Fiquei irritada, nervosa, mal-humorada, queria matar as pessoas.
Mulher Melão, por sua vez, afirmou que passou oito meses sem sexo: uma época que eu tava na Igreja. Fui doutrinada pela religião, que deveria ficar sem sexo. Eu respeito muito, até hoje, mas pra mim não deu, realmente não consegui ficar.
Quanto mais você faz, mais tem vontade de fazer. Porém, quando fica um tempo sem fazer, começa a perder a vontade. Eu não fazia mais questão, não tinha mais vontade nenhuma. Sempre gostei muito, meio que acostumei, opinou.