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Rihanna proíbe Trump de usar músicas dela em comícios

Cantora notificou o presidente americano, sob ameaça de processo

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 18:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 18:28
. Crédito: Reprodução/Instagram @badgalriri
Pharrell Williams, Adele, Steven Tyler, do Aerosmith, e Neil Young, dos Rolling Stones, proibiram o uso de suas canções em comícios do presidente dos Estados Unidos. Agora, foi a vez de Rihanna notificar Donald Trump.
A cantora afirmou que o líder americano usou de modo não consentido a música Please Donts Stop the Music. Ela ressaltou que não se posiciona a favor das políticas do parlamentar e exigiu que os advogados escrevessem uma declaração e enviassem aos responsáveis pelo evento.
Se isso voltar a acontecer, Rihanna deve entrar com um processo por uso indevido de propriedade intelectual. Ela retuitou um post de um repórter do Washington Post que relatava que a música embalava um comício do republicano no Tennessee. No perfil oficial no Twitter, Rihanna disse: Não por muito mais tempo. Eu e minha galera jamais iríamos a um evento trágico desses.
Em outubro, Rihanna se recusou a fazer um show durante o intervalo do Super Bowl, em apoio ao jogador Colin Kaepernick.

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