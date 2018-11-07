Rihanna proíbe Trump de usar músicas dela em comícios

. Crédito: Reprodução/Instagram @badgalriri

Pharrell Williams, Adele, Steven Tyler, do Aerosmith, e Neil Young, dos Rolling Stones, proibiram o uso de suas canções em comícios do presidente dos Estados Unidos. Agora, foi a vez de Rihanna notificar Donald Trump.

A cantora afirmou que o líder americano usou de modo não consentido a música Please Donts Stop the Music. Ela ressaltou que não se posiciona a favor das políticas do parlamentar e exigiu que os advogados escrevessem uma declaração e enviassem aos responsáveis pelo evento.

Se isso voltar a acontecer, Rihanna deve entrar com um processo por uso indevido de propriedade intelectual. Ela retuitou um post de um repórter do Washington Post que relatava que a música embalava um comício do republicano no Tennessee. No perfil oficial no Twitter, Rihanna disse: Não por muito mais tempo. Eu e minha galera jamais iríamos a um evento trágico desses.