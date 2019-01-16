Rihanna processa próprio pai por usar nome de sua marca de beleza

A cantora Rihanna, 30, está processando o seu próprio pai, Ronald, por conta do nome de sua marca. O site americano TMZ noticiou nesta terça-feira (15) que Ronald teria nomeado sua empresa como "Fenty", o mesmo sobrenome da família.
Acontece que Rihanna já lançou diversos produtos de beleza através de sua marca, Fenty Beauty, lançada em 2012. Só em 2017, o pai criou a empresa de entretenimento Fenty, sem o conhecimento da filha.
A cantora acusa o pai de lucrar em cima dela e disse que chegou a enviar cartas pedindo para que ele parasse de usar o mesmo nome de sua marca.
Tendo um retorno negativo, ela entrou com uma ação judicial contra ele e seu sócio, Moses Joktan Perkins, segundo a TMZ. Nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o assunto até agora.
"O sr. Fenty e o sr. Perkins usaram mentiras em um esforço fraudulento para solicitar millhões de dólares de terceiros em troca da falsa promessa de que eles estariam autorizados a agir por Rihanna, e/ou que Rihanna faria apresentações em vários lugares ao redor do mundo", descreve a advogada Carla Wirtschafter em processo divulgado pela revista americana Billboard.
Segundo a queixa, Ronald fechou negócios de até US$ 15,4 milhões em troca de shows da cantora, que nunca ficou sabendo do acordo. Ele também tentou lincenciar o uso da marca Fenty em resorts.