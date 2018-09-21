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Rihanna é nomeada Embaixadora Extraordinária de Barbados

Cantora ganhou o título por promover a educação, turismo e investimento em seu país natal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 17:56

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 17:56

Rihanna Crédito: Reprodução/ Instagram
A cantora Rihanna está assumindo novas responsabilidades em sua carreira fora da música. Na última quinta-feira, 20, ela foi nomeada Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária (uma espécie de diplomata) de Barbados, ilha do Caribe onde nasceu. O cargo acarreta a responsabilidade de promover a educação, o turismo e o investimento no país.
De acordo com o site de Serviço de Informação do Governo de Barbados, a escolha da cantora foi motivada pelo seu trabalho filantrópico, principalmente nas áreas de saúde e educação. Além disso, Rihanna contribuiu para o aumento do reconhecimento da ilha ao redor do mundo.
No ano de 2008, a cantora havia sido apontada como Embaixadora Cultural de Barbados. Como realiza muitos trabalhos e exerce grande influência na área, agora terá um novo título no governo.

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