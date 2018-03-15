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Propaganda

Rihanna critica Snapchat por anúncio com alusão a violência doméstica

Propaganda fazia referência à agressão que Chris Brown cometeu contra ela quando os dois namoravam

Publicado em 15 de Março de 2018 às 18:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 18:21
Cantora Rihanna Crédito: Reprodução | Facebook
Nesta quinta-feira (15) a cantora Rihanna criticou uma propaganda veiculada no Snapchat que fazia referência ao caso de agressão de Chris Brown contra ela em 2009. A rede social pediu desculpas e retirou a propaganda de circulação.
Eu adoraria acreditar que foi ignorância, mas eu sei que vocês não são tão burros assim. Vocês gastaram dinheiro para estimular algo que intencionalmente traria vergonha para vítimas de violência doméstica e fizeram uma piada disso!, escreveu Rihanna em seu Instagram.
A propaganda era de um jogo de perguntas chamado Eu Prefiro, no qual o jogador deve escolher entre duas alternativa apresentadas. A peça publicitária trazia a escolha entre Dar um tapa na Rihanna e Socar o Chris Brown, em referência a um episódio no qual o cantor agrediu a artista dentro de seu carro quando os dois eram namorados, em 2009.
[Em nome de] todas as mulheres, crianças e homens que foram vítimas de violência doméstica no passado e especificamente aqueles que ainda não conseguiram superar Vocês nos decepcionou!, escreveu a cantora ao aplicativo.
A propaganda já havia sido removida pelo Snapchat após usuários a criticarem. Um representante da rede social disse à BBC: A peça publicitária foi revisada e aprovada por engano, uma vez que viola nossas diretrizes de anúncios. Nós removemos a propaganda assim que tomamos conhecimento e sentimos muito que isso tenha acontecido.
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