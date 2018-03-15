Rihanna critica Snapchat por anúncio com alusão a violência doméstica

Nesta quinta-feira (15) a cantora Rihanna criticou uma propaganda veiculada no Snapchat que fazia referência ao caso de agressão de Chris Brown contra ela em 2009. A rede social pediu desculpas e retirou a propaganda de circulação.
Eu adoraria acreditar que foi ignorância, mas eu sei que vocês não são tão burros assim. Vocês gastaram dinheiro para estimular algo que intencionalmente traria vergonha para vítimas de violência doméstica e fizeram uma piada disso!, escreveu Rihanna em seu Instagram.
A propaganda era de um jogo de perguntas chamado Eu Prefiro, no qual o jogador deve escolher entre duas alternativa apresentadas. A peça publicitária trazia a escolha entre Dar um tapa na Rihanna e Socar o Chris Brown, em referência a um episódio no qual o cantor agrediu a artista dentro de seu carro quando os dois eram namorados, em 2009.
[Em nome de] todas as mulheres, crianças e homens que foram vítimas de violência doméstica no passado e especificamente aqueles que ainda não conseguiram superar Vocês nos decepcionou!, escreveu a cantora ao aplicativo.
A propaganda já havia sido removida pelo Snapchat após usuários a criticarem. Um representante da rede social disse à BBC: A peça publicitária foi revisada e aprovada por engano, uma vez que viola nossas diretrizes de anúncios. Nós removemos a propaganda assim que tomamos conhecimento e sentimos muito que isso tenha acontecido.
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