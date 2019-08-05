Após massacre

Rihanna critica reação de Donald Trump aos atentados sofridos pelos EUA

'Imagine um mundo onde seja mais fácil ter uma arma do que um visto' disse a cantora e empresária

A cantora Rihanna Crédito: Reprodução/Instagram @badgalriri

Em apenas 13 horas, ocorreram dois massacres nos Estados Unidos. Após Donald Trump fazer suas declarações oficiais, a cantora Rihanna criticou a fala do presidente americano e citou a facilidade com que um dos atiradores comprou sua arma.

Trump acusou os atiradores de covardes, por atingirem pessoas inocentes. Para a cantora, ele esqueceu de considerar que os crimes são ataques terroristas.

"Mmmm... Donald, você soletrou 'terrorismo' errado. Seu país sofreu dois ataques terroristas consecutivos em poucas horas, deixando quase 30 pessoas inocentes mortas. Isso aconteceu poucos dias depois de outro araque terrorista na Califórnia, onde um terrorista pôde comprar uma arma LEGALMENTE em Las Vegas e, então, dirigir horas para um festival de comida em Cali, deixando mais de seis pessoas mortas, incluindo uma criança", escreveu Rihanna.

Neste fim de semana, enquanto moradores de El Paso, no Texas, faziam vigílias em homenagem aos 20 mortos do ataque a tiros ocorrido no sábado (3), em um Walmart, uma nova chacina ocorria em Dayton, no estado de Ohio.

Numa ação que durou menos de um minuto, um atirador matou nove pessoas, entre elas sua irmã, Megan Betts, 22, e feriu outras 27 na madrugada deste domingo (4), em Oregon, área histórica da cidade, onde há bares, restaurantes e galerias de arte.

A cantora ainda cutucou o presidente sobre a construção do muro, que Trump tenta viabilizar com a missão de separar o México dos Estados Unidos. "Imagine um mundo onde seja mais fácil ter uma arma do que um visto. Imagine um mundo em que construam um muro para manter os terroristas na América? Minhas orações e mais sinceras condolências para os familiares de todas as vítimas no Texas, Califórnia e Ohio."

