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SOLIDÁRIA

Rihanna ajuda em construção de hospital no Malaui

Cantora carregou areia e baldes de água na cabeça para ajudar população local

Publicado em 

13 fev 2019 às 17:28

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 17:28

13/02/2019 - Rihanna ajuda em construção de hospital no Malaui Crédito: Reprodução/RihannaDiary
Rihanna surpreendeu os fãs ao aparecer ajudando na construção de um hospital no Malaui, na África Oriental.
A cantora foi fotografada em algumas situações: ajudando a carregar areia ou baldes de água na cabeça.
Ela foi nomeada "Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária" de Barbados, local onde ela nasceu. A indicação ocorre pelo engajamento de Rihanna na promoção da educação, turismo e investimentos na região.
Os fãs da cantora repercutiram a ação dela no Malaui. "Rainha" e "Se eu já gostava, agora amo" foram alguns dos comentários no Twitter.
A primeira-ministra Mia Amor Mottley afirmou: "Rihanna tem um profundo amor por este país e isso se reflete em sua filantropia, especialmente nas áreas de saúde e educação. Ela também mostra seu patriotismo na forma como ela retribui a esta nação e continua a valorizar a ilha como sua casa".

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