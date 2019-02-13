13/02/2019 - Rihanna ajuda em construção de hospital no Malaui Crédito: Reprodução/RihannaDiary

Rihanna surpreendeu os fãs ao aparecer ajudando na construção de um hospital no Malaui, na África Oriental.

A cantora foi fotografada em algumas situações: ajudando a carregar areia ou baldes de água na cabeça.

Ela foi nomeada "Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária" de Barbados, local onde ela nasceu. A indicação ocorre pelo engajamento de Rihanna na promoção da educação, turismo e investimentos na região.

Os fãs da cantora repercutiram a ação dela no Malaui. "Rainha" e "Se eu já gostava, agora amo" foram alguns dos comentários no Twitter.