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Usou um cocar

Ricky Martin exclui foto após acusações de apropriação cultural

Cantor postou foto usando um cocar

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 12:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 12:41
Ricky Martin exclui foto após ser acusado de apropriação cultural Crédito: Reprodução/Instagram
Ricky Martin postou uma foto em seu perfil do Instagram com um cocar usado por indígenas norte-americanos. O uso do item foi interpretado como apropriação cultural por alguns internautas, o que levou o cantor a excluir a publicação.
"Você é lindo, mas usar um chapéu indígena não é nada legal", escreveu um seguidor na rede social. O adorno é uma pluma de guerra sagrada da tribo Lakota, e muitos concluíram que o cantor estava banalizando essa importância.
"Vestimentas nativoamericanas não são fantasia. Sendo um homem gay, você deveria saber sobre estereótipos", provocou outro internauta.

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