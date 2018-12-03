Ricky Martin exclui foto após acusações de apropriação cultural

Ricky Martin exclui foto após ser acusado de apropriação cultural Crédito: Reprodução/Instagram

Ricky Martin postou uma foto em seu perfil do Instagram com um cocar usado por indígenas norte-americanos. O uso do item foi interpretado como apropriação cultural por alguns internautas, o que levou o cantor a excluir a publicação.

"Você é lindo, mas usar um chapéu indígena não é nada legal", escreveu um seguidor na rede social. O adorno é uma pluma de guerra sagrada da tribo Lakota, e muitos concluíram que o cantor estava banalizando essa importância.